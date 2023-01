Última parcial da enquete UOL aponta quem sai hoje do BBB 23

Fred Nicácio e Marília competem pela chance de permanecer na disputa pelo prêmio milionário, mas apenas um deles retornará para a casa nesta quinta, 26. Enquanto a votação segue aberta, a parcial da enquete UOL já aponta quem sai hoje do BBB 23.

Fred Nicácio é quem sai hoje do BBB 23, de acordo com o UOL

Às 19h desta quinta-feira, dia da eliminação, o cenário estava desfavorável para Fred Nicácio. O médico está em primeiro lugar na parcial da enquete UOL, com 53,08% dos votos. A enquete mostra um resultado bastante acirrado nas últimas horas.

Marília está em segundo lugar mas não muito distante do adversário, com 46,92% dos votos. Até a manhã de ontem, a maquiadora liderava a votação mas o resultado sofreu uma reviravolta ao longo da tarde de quarta.

Vale lembrar que as enquetes não tem qualquer influência no resultado oficial do votação oficial, que ocorre exclusivamente pelo Gshow.

Como votar no paredão do BBB 23?

Ainda dá tempo de votar para eliminar Fred Nicácio ou Marília. A votação segue aberta no Gshow até o início do programa ao vivo. Veja como participar:

1- Acesse o Gshow em seu smartphone ou computador (https://gshow.globo.com/);

2- Clique na enquete 'quem você quer eliminar do BBB 23?';

3- Faça login na sua conta Globo.com ou se cadastre, caso nunca tenha participado de nenhuma votação do programa. O sistema solicita alguns dados como nome completo, gênero, e-mail e criação de uma senha.

4- Clique no nome do brother que você deseja eliminar e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano';

5- Confirme o voto. Para participar mais uma vez, basta clicar em 'votar novamente'.

Quando termina o Quarto Secreto?

O Quarto Secreto termina nesta quinta-feira, 26, quando será anunciado o resultado da votação. Apenas um deles ganhará a chance de retornar ao programa, surpreendendo os demais participantes.

O menos votado pelo público retorna para a competição imunizado e não poderá ser votado na formação do paredão do próximo domingo, 29. Ele também poderá vetar um participante da Prova do Líder, que acontece hoje.

Após o retorno do brother do Quarto Secreto, será realizada a segunda disputa pela liderança da temporada. Além do veto do participante que voltar ao jogo, Larissa e Bruna terão que tirar quatro rivais da competição - cada uma poderá escolher duas pessoas.

O vencedor da Prova do Líder também fará a divisão entre VIP e xepa. O novo todo-poderoso da semana entrará no quarto do líder ainda nesta madrugada, onde poderá ver e ouvir trechos do que acontece na casa, ver fotos da família e ganhar poderes extras, como despertar a casa no horário que quiser.

O público pode assistir a repercussão do retorno do brother do Quarto Secreto no Globoplay, que transmite as imagens da casa durante 24 horas por dia. É necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma de streaming tem acesso ao conteúdo.

Quem não for assinante poderá assistir aos melhores momentos da madrugada de hoje durante o programa de sexta-feira, 27, que também contará com a apresentação do Skank em mais uma festa da temporada.

