Paula Fernandes no BBB 23? Cantora vai lançar EP na revelação dos brothers

Uma lista com diversos nomes de famosos que supostamente estarão no BBB 23 circula na web nas últimas semanas, e entre os artistas apontados está Paula Fernandes. Cotada para integrar o camarote, a cantora tira proveito das especulações e até fez uma publicação brincando com a suposta ida ao reality. Mas o que fez os fãs aumentarem as suspeitas é que a artista decidiu lançar um EP às 21h de quinta-feira, 12 de janeiro, mesmo dia em que a Globo vai anunciar o elenco do Big Brother Brasil?

A tática de lançar músicas e produtos na estreia do Big Brother Brasil é recorrente, a exemplo de Naiara Azevedo, que no ano passado lançou uma canção pouco tempo depois que estava na casa.

Estratégia ou nadando no hype no BBB23? A divulgação da terceira parte do projeto “11:11”, lançada no ano passado, está na bio do Instagram de Paula Fernandes, onde conta com 4,9 milhões de fãs (até a data desta publicação).

Ainda nas redes sociais, a cantora sertaneja compartilhou uma foto usando biquíni na neve, mas logo os fãs notaram que a imagem se tratava de uma montagem, o que reforçou a especulação de que ela estará no BBB 23.

O público vai descobrir os nomes do elenco do Big Brother Brasil 2023 ao longo da quinta-feira, em anúncios durante a programação da Rede Globo. O primeiro brother será anunciado durante o programa "Encontro".

Além de Paula Fernandes, quem está cotado para o BBB 23?

Os nomes cotados para o BBB 23 são: Vitão, Paula Fernandes, Lexa, Murilo Huff, Lucas Lucco, Bruna Griphao, Yasmin Brunet, Vitória Strada, Pedro Novaes, Micael Borges, Rafael Infante, Ana Hiraki, Sofia Santino, Dora Figueiredo, Laura Brito, Vivi Wanderley, John Drops, Rita Von Hunty, Lívia Andrade, Vanessa Lopes, Hortência, Arthur Zanetti, Ingrid Silva e Pablo Morais.

