Lista camarote do BBB 23 + 8 famosos que podem entrar na casa

Menos de duas semanas separam o público da estreia do Big Brother Brasil 2023. Em breve, a TV Globo irá divulgar a lista oficial de participantes da temporada e os fãs do reality show já poderão começar a montar suas torcidas. Porém, mesmo sem o anúncio oficial do programa, a lista camarote do BBB 23 tem sido apontada na internet.

Jaqueline Carvalho pode estar em lista camarote do BBB 23

Além de Key Alves, mais uma jogadora de volêi aparece entre os cotados do BBB 23 segundo o jornal Extra, a ponteira Jaqueline Carvalho. A famosa é um dos nomes mais conhecidos da seleção brasileira feminina e é bicampeã olímpica. Natural de Recife, Pernambucano, a jogadora de 39 anos de idade é casada com o também atleta Murilo Endres.

Paula Fernandes

Paula Fernandes é uma das grandes apostas da edição, a cantora já havia sido apontada por Leo Dias como uma possível participante, mas negou os rumores. Porém, recentemente um post misterioso da famosa nas redes sociais tem deixado o público com certeza que ela estará no confinamento da Globo.

A famosa publicou uma imagem nos stories com asas de borboleta e a seguinte frase: "seu tempo de casulo acabou. Suas asas estão prontas. E aí, vamos? As minhas novas asas estão quase prontas".

Como a assessoria da cantora já havia revelado que ela não tem agendas de show para janeiro e fevereiro, o público especula que a publicação seja uma dica sobre sua participação no BBB 23.

Podemos dizer que Paula Fernandes está mais que certa no #BBB23? pic.twitter.com/nEDVTosIaU — Dantas (@Dantinhas) January 3, 2023

Lista camarote do BBB 23 tem especulação sobre Gkay

Gkay não é um nome que aparece em todas as listas de cotados para a lista camarote do BBB 23, mas os fãs da cantora desconfiam da possível participação da famosa por conta de seu sumiço das redes sociais nos últimos tempos. No final de 2022, ela se envolveu em um polêmica depois de ser alvo de uma piada de Fabio Porchat.

Após reclamar da atitude do humorista nas redes sociais, ela resolveu desativar o Twitter e não está com grande presença no Instagram. Apesar da reclusão ocorrer durante a polêmica com o Porchat, há quem pense que as decisões da famosa são por manobras de marketing e devido a possível ida ao BBB.

Thaísa Daher

Thaísa Daher também é atleta e segundo o Extra há "burburinhos" que indicam a possibilidade da atleta dar às caras no programa apresentador por Tadeu Schmidt. Ela é central do Minas Tênis Clube, tem 35 anos de idade e é natural do Rio de Janeiro.

Paulo Muzy

Paulo Muzy não é um nome confirmado por algum jornalista até agora, mas foi citado pelo colunista do UOL Chico Barney como um famoso que seria uma boa adição ao time, já que recentemente o influencer se envolveu em polêmicas nas redes sociais ao não gostar de brincadeiras envolvendo seu nome e o da esposa e ficou em alta. O médico não está entre os cotados, mas seria uma boa surpresa do elenco para muita gente.

+Quem é Raphael Vicente, influenciador cotado para o BBB 23?

Fred Desimpedidos

Ex-marido da influenciadora digital, empresária e ex-BBB Boca Rosa, Fred do canal Desimpedidos é um nome muito conhecido entre os fãs de esporte. O famoso tem aparecido em algumas listas de cotados que circulam nas redes sociais e quem sabe não é mais um dos famosos do camarote do BBB 23. Ele tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram e mais de 9 milhões de inscritos no Youtube.

+BBB 23: veja 9 casais do reality que continuam juntos

Sophia Abrahão

Sophia Abrahão também tem sido apostas nas redes sociais por conta do histórico do reality show de colocar ex-rebeldes (a novela de 2011 da Record) no elenco. Em 2021 foi Carla Diaz e em 2022 Arthur Aguiar.

Sophia tem 31 anos de idade, é de São Paulo e casada com o ator Sérgio Malheiros, que recentemente fez um filme com Gkay. Além de atriz, ela também é apresentadora.

Yasmin Brunet

Yasmin Brunet é um nome dado como certo por muitas listas de cotadas da mídia. Ela já foi citada pelo colunista do Metropoles Leo Dias, além de outros jornalistas. Filha de Luiza Brunet, a atriz e influenciadora é conhecida por não ter papas na língua, é do Rio de Janeiro, tem 34 anos de idade e foi casada durante dois anos com Gabriel Medina.

Leia também

BBB 23 tem nova premiação: veja as novidades do reality