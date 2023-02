Por que Bruno Gaga desistiu do BBB 23?

Bruno Gaga desistiu do BBB 23 na tarde desta sexta, 17. O alagoano estava na sala da casa mais vigiada do Brasil quando apertou o botão, surpreendo os demais brothers. Após ter uma crise de ansiedade, o atendente de farmácia afirmou que não estava aguentando a pressão do jogo.

Bruno Gaga saiu do BBB 23?

Bruno Gaga apertou o botão por se sentir perdido do jogo e por estar com saudades da família. Antes de apertar o botão, o brother teve uma crise de ansiedade. Ele também já havia passado pelo mesmo problema de saúde mental em uma das festas do BBB 23.

O rapaz estava pensativo na sala, quando se aproximou do botão e o apertou. Ao ouvirem o som da sirene, os demais participantes gritaram para impedi-lo, mas já era tarde demais. "Gaga, não!", disseram. Todos se reuniram na sala para ouvir a despedida de Bruno.

"Foi meu ápice, eu não estava aguentando mais. Eu estava me sentindo perdido dentro de mim. Eu estava muito mal dentro de mim. Estava com saudades dos meus pais, da minha família. Cheguei no meu limite. Eu não estava conseguindo ser eu. Isso me dói muito. Eu estava sofrendo muito", disse.

O alagoano continuou dizendo que só queria estar com sua família e amigos. "Eu fazia as coisas e depois me perguntava 'meu Deus, o que eu fiz?'. Não sou isso, meu coração vai mais além. Não consegui ser quem eu sou, estava me fazendo muito mal", disse.

Em seguida, Bruni Gaga pediu desculpas aos colegas e desejou boa sorte a todos. "A gente se vê lá fora. Desculpe, Brasil", finalizou e saiu pelo confessionário, enquanto era aplaudido pelos brothers.

Assista ao momento em que Bruno Gaga saiu do programa:

🚨AGORA: Bruno Gaga aperta o botão da desistência! #BBB23 pic.twitter.com/9WCxfv5FRJ — Vai Desmaiar #BBB23 (@vaidesmaiar) February 17, 2023

