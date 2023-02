Porcentagem ATUALIZADA BBB 23: parcial da manhã mostra quem sai hoje

Nesta terça-feira (7) o público irá se despedir de mais um participante do BBB 23. A briga da terceira berlinda é entre Tina, Gabriel Santana e Cezar Black. A parcial da manhã das enquetes do DCI e UOL já aponta quem deve perder a disputa de permanência desta semana.

Parcial da manhã no DCI aponta saída de Tina

A parcial desta manhã de terça-feira, consultada na faixa das 09h00, aponta a eliminação de Tina. A angolana é a primeira colocada da votação desde que a enquete foi publicada e atualmente soma 57,2% dos mais de 62 mil votos contabilizados.

A rejeição de Tina na votação se distancia bastante dos demais competidores da berlinda. Cezar Black está na segunda posição com 36,5% e Gabriel Santana respira com grande alívio com apenas 6,3% dos votos.

Em nenhum momento, as posições se inverteram na parcial do DCI. Assim, é possível perceber que a briga para ver quem sai é entre a modelo e o enfermeiro, mas que Tina tem menos favoritismo entre o público que votou. Gabriel Santana não tem passado nem perto da chance de eliminação de acordo com o histórico da votação na enquete.

Vote na enquete BBB 23 do DCI

Parcial da enquete do UOL tem grande rejeição

O cenário é mesmo na parcial da enquete do UOL, o que diferencia do DCI é que nesta votação Tina tem uma rejeição ainda maior. A distância entre Tina e Cezar na parcial é grande, com a estrangeira somando 63,37% dos mais de 93 mil votos computados.

Cezar é o segundo colocado com 22,03% dos votos. Sua diferença em relação a posição de Tina é de 41,34%. Gabriel fica em último com apenas 14,60% dos votos para sair do BBB 23 neste terceiro paredão.

Na primeira parcial da manhã de hoje, este resultado já era desenhado. Por volta das 07h00, Tina tinha 63,30% de um total de 91 mil votos, Cezar somava 22,01% e Gabriel ficava com 14,70%.

Que horas sai o resultado da votação no Gshow

Para saber se a parcial da manhã está acertando o resultado do terceiro paredão vai ser necessário esperar um pouco, pois o resultado oficial da berlinda será apenas durante o programa ao vivo do BBB 23 hoje, que começará às 22h25. De acordo com o cronograma do canal, o reality termina nesta terça às 23h50.

Enquanto aguarda pelo resultado, você pode ajudar no resultado dando alguns votos na enquete oficial do programa, a do Gshow. Ela não libera parcial durante a votação e só informa seus números na hora do anúncio do eliminado.

Passo 1 - No Gshow (https://gshow.globo.com/) você vai ir até a página do BBB 23, que encontrará no menu do canto superior esquerdo (https://gshow.globo.com/realities/bbb/). Depois, clicará novamente no menu e desta vez irá em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis";

Passo 2 - Após clicar em "cadastre-se", será redirecionado a uma nova página em que terá que informar nome completo, e-mail, senha e data de nascimento. Para finalizar o processo de cadastro, você terá que selecionar a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e então o botão "cadastrar".

Passo 3 - De volta para a página do BBB 23, clique na enquete "quem você quer eliminar do BBB 23". Escolha se quer votar em Tina, Gabriel ou Cezar e depois selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs.

Passo 4 - Você verá uma mensagem que informará que seu voto foi computado. Clique em "votar novamente" se quiser repetir o processo mais vezes, não há limite!