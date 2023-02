Quem está na frente para sair, segundo enquete UOL BBB 23

Parcial da enquete UOL já aponta quem está na frente para sair no terceiro paredão do BBB 23 - Foto: Reprodução/Globo

Gabriel, Tina e Cezar estão no paredão desta semana. Na terça-feira (7), um dos participantes irá se despedir da competição pelo prêmio milionário e terá que deixar o confinamento da TV Globo para trás. Enquanto a votação oficial no Gshow ainda está rolando, a enquete UOL já aponta quem está na frente para sair.

Quem está na frente para sair no 3º paredão na enquete UOL?

Tina é quem está na frente para sair na enquete do UOL e com folga. A angolana assume a primeira posição com uma larga diferença em relação aos adversários de berlinda e vem sendo apontada como a eliminada da semana por enquanto.

Na consulta realizada na parcial por volta das 08h00, a modelo tem 66,80% dos mais de 32 mil votos somados até então. Cezar Black está na segunda posição e respira mais tranquilo porque está com uma porcentagem bem distante dos números de Tina, 20,61% dos votos.

Em último lugar vem Gabriel Santana. O ator está bem tranquilo na lanterna, somando apenas 12,60% dos votos para sair.

A enquete do UOL não recebeu reviravoltas entre a madrugada e esta manhã de segunda-feira. Os brothers já estavam nas posições que assumem agora e Tina esteve sendo apontada como a provável eliminada da semana esse tempo todo. Na faixa das 02h00, os números dos emparedados eram: Tina com 68,50%, Cezar com 19,30% e Gabriel com apenas 12,20%.

Quem escapou da berlinda?

Duas pessoas ficaram de fora do paredão desta semana. A primeira delas foi Domitila, que foi salva por Paula com poder coringa da semana. A sister havia sido enviada para a berlinda pelo Big Fone atendido por Tina junto a Gabriel Santana. Durante a formação, Paula usou seu poder e salvou a miss.

Depois, quem se livrou da berlinda foi Amanda. A médica foi puxada para o paredão em um contra golpe de Gabriel. No entanto, ela se deu melhor na prova bate e volta, que era um jogo da memória, e ficou de fora da disputa por permanência.

Quem já saiu do BBB 23?

Dois participantes deixaram o jogo até agora: Marília e Gabriel. A maquiadora foi a primeira eliminada da temporada. A loira foi escolhida pelo público para ir ao quarto secreto com Fred Nicácio por alguns dias e durante sua estadia por lá perdeu a votação de permanência para o médico. Ela recebeu 52,7% dos votos para sair e ele ficou com 47,3%.

Gabriel foi o segundo eliminado. Ele competiu contra Cezar Black e Domitila e acabou levando a pior na votação popular. O rapaz recebeu 53,3% dos votos, Domitila ficou em segundo com 46,09% e Cezar nem passou perto da eliminação, somando apenas 0,61% de rejeição.

