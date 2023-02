Porcentagem BBB 23 da noite ATUALIZADA: quem sai do 5º paredão na terça-feira

As enquetes do DCI e UOL indicam a saída de Ricardo até agora: veja a porcentagem do brother - Foto: Reprodução/Globo

Ricardo Alface, Cristian e Fred Desimpedidos, quem entre os emparedados do quinto paredão irá deixar o reality show da TV Globo? O resultado só será revelado na terça-feira (21), mas a porcentagem das parciais nesta noite de segunda-feira (20) já indicam qual deve ser o desfecho da berlinda.

Como está a porcentagem BBB 23 da noite no UOL?

No UOL, a porcentagem de Ricardo é alta e ele é apontado como o provável eliminado da semana. Na consulta das 18h00 desta segunda-feira, o brother tem 57,62% dos mais de 94 mil votos contabilizados até agora na parcial sobre o quinto paredão.

Fred é o segundo colocado e aparece com 24,01% dos votos. Já Cristian está mais tranquilo na lanterna da votação, sua porcentagem é de apenas 18,37% na terceira colocação.

A parcial da enquete UOL não tem sofrido muitas modificações, a não ser a quantidade de votos e algumas poucas mudanças na porcentagem de cada brother. Porém, desde que foi publicada, ela vem apontando a saída de Ricardo com uma alta rejeição.

Após reviravolta, enquete do DCI ainda aponta saída Alface

A enquete do DCI sofreu um reviravolta entre a manhã e o período da tarde, o que continua agora a noite. Antes Cristian era apontado como o eliminado da semana, mas desde algumas horas atrás é Ricardo quem assumiu a liderança da votação na parcial.

O biomédico está com 48,2% dos mais de 675 mil votos contabilizados. Já Cristian pulou para a segunda colocação e agora respira um pouco mais aliviado com 35,8%. Fred vem em último com apenas 15,9% e apresenta poucas chances de eliminação neste quinto paredão de acordo com a parcial.

Continue votando na enquete BBB 23 do DCI

Que horas acaba a votação do Gshow?

Você pode votar até o horário do programa ao vivo de amanhã, terça-feira. A programação da Rede Globo indica que o reality show irá começar às 22h25 e terminar por volta das 23h50.

A enquete do Gshow costuma ser encerrada minutos antes do anúncio do apresentador Tadeu Schdmit sobre quem recebeu mais votos e saíra do programa, o que ocorre próximo ao desfecho da edição de terça-feira.

Passo a passo para votar no Gshow:

1 - A primeira coisa a se fazer é acessar o Gshow no endereço https://gshow.globo.com/. Você irá clicar no menu lateral esquerda para clicar em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis" e começar o seu cadastro. Em seguida, na nova página, você deve clicar em "cadastre-se" para abrir um formulário;

2 - Agora, você irá informar alguns dados pessoais, como nome completo, data de aniversário e o e-mail e senha que usará na plataforma. Lembre-se de indicar um e-mail válido, pois sua conta precisará ser validada para que consiga votar e você receberá uma confirmação de criação de conta;

3 - Para finalizar o processo, é só clicar na caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e por último apertar o botão "cadastrar" para confirmar tudo;

4 - Quando estiver com seu login e senha em mãos, você entrar novamente no site. Desta vez, seguirá para a página exclusiva sobre o BBB 23, no endereço https://gshow.globo.com/realities/bbb/. Logo no começo desta página você verá a enquete do Gshow. Ela é a única oficial do programa, então é essencial votar por lá se quiser realmente afetar o resultado do quinto paredão da temporada;

5 - Escolha se você vai votar em Ricardo Alface, Cristian ou Fred. Clique no brother que decidiu tentar retirar do jogo e depois "sou humano" para conseguir passar pela verificação de robôs. Em seguida, é só aguardar a mensagem que informa que seu voto foi computado no sistema do programa e pronto!