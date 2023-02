Porcentagem BBB 23 da tarde indica quem sai no 4º paredão

O quarto paredão do BBB 23 foi formado na noite do último domingo, 12, e conta com quatro brothers na votação popular. A porcentagem da enquete extraoficial já aponta quem deve sair entre Amanda, Bruno, Mc Guimê e Paula, os emparedados da vez.

Porcentagem da votação BBB 23 mostra a saída de Bruno

Bruno pode deixar a casa mais vigiada do Brasil manhã. De acordo com a enquete BBB 23 do DCI, consultada às 13h, o atendente de farmácia lidera com 54,9% dos votos.

O alagoano caiu na berlinda através do Big Fone. Ele fui puxado por Gustavo, que atendeu o telefone na quinta-feira (9), mas escapou do paredão ao vencer a Prova do Líder. O brother até disputou a Prova Bate e Volta, mas perdeu a disputa para Fred Nicácio.

O participante tem sido bastante criticado nas redes sociais ao longo de sua passagem pelo BBB 23, principalmente em relação ao seu comportamento com Gabriel Santana. Bruno já tentou beijar o ator diversas vezes, que sempre recusou suas investidas. A equipe que administra as redes sociais do "Mosca" até soltou uma nota de repúdio contra o alagoano, afirmando que essas atitudes são assédio.

Bruno também foi criticado na web por algumas atitudes pós-festa, como subir na mesa, brincar com objetos da decoração e desperdiçar temperos da xepa.

Os três demais participantes do paredão devem ganhar uma nova chance no jogo. Paula está em segundo lugar com 32,5%, enquanto Mc Guimê soma 6,7% e Amanda 5,9%.

O resultado da porcentagem é parecido no UOL. Bruno lidera com 51,26%, seguido de Paula (35,63%), Mc Guimê (7,94%) e Amanda (5,17%).

Como votar no Gshow para eliminar?

A votação para eliminar um dos quatro emparedados fica aberta entre domingo e terça-feira, dia da eliminação. Para participar, é necessário ter uma conta Globo.com gratuita.

Passo 1: acesse o site do Gshow ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: na página inicial, clique em 'quem você quer eliminar do BBB 23?';

Passo 3: o site irá pedir para que você faça login. Se nunca tiver participado de uma votação, clique em 'cadastre-se' e insira os dados solicitados para criar uma conta Globo.com;

Passo 4: clique no nome do brother que você deseja eliminar do programa e faça a validação de segurança em 'sou humano';

Passo 5: o voto será computado em poucos minutos. Para participar mais de uma vez, clique em 'votar novamente'.

Quando é a eliminação?

A eliminação acontece nesta terça-feira, 14, a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia.

Após o fim do programa ao vivo, o eliminado participa do Bate-Papo BBB com Vivian Amorin e Patrícia Ramos no Globoplay e no Gshow.

Na quarta, é dia de café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você. À noite, a partir das 20h, ele participa do BBB - A Eliminação no Multishow.