BBB 23: enquete UOL parcial já mostra quem volta do 4º paredão

Os brothers Amanda, Bruno, Guimê e Paula estão no paredão e agora eles dependem do público para continuarem na disputa. O resultado oficial só será anunciado na noite de terça-feira (14), mas a parcial da enquete UOL do BBB 23 já mostra quem deve ser o próximo eliminado do reality.

Enquete UOL parcial quem sai

Quem deve ir sair do BBB 23 é a Bruno, de acordo com a Enquete UOL parcial. Em consulta realizada por volta das 00h30 da madrugada de segunda-feira (14). Ele já tinha recebido 52,19% das intenções de votos da enquete.

Já Paula 34,97 somava 34,97% e Guimê outros 8,96%. Até essa apuração, Amanda tinha menos votos na votação BBB 23 com 3,88%.

No total, foram contabilizados mais de 6,6 mil votos até o momento. A parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado na terça pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Quando é a eliminação - Enquete UOL parcial

A eliminação será na terça-feira, 14 de fevereiro de 2023, a partir das 22h30, de acordo com a programação oficial do canal, logo após Travessia.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Tadeu Schmidt anunciará o nome de quem recebeu mais votos para ser eliminado.