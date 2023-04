Porcentagem da parcial UOL mostra quem fica no 12º paredão

A porcentagem da parcial UOL já mostra quem continua no jogo nesta semana. Domitila Barros, Larissa, Marvvila e Amanda disputam a preferência do público, mas desta vez a audiência vota em quem deve ficar e não ser eliminada. A sister que tiver a menor quantidade de votos deixará o programa.

Parcial UOL atualizada hoje

A parcial UOL mostra que a votação está bastante acirrada. Em consulta realizada às 14h50 desta segunda-feira (3), véspera da eliminação, a porcentagem de votos entre as quatro emparedadas era bastante pequena. Quem está com o menor percentual é Amanda, com 22,74%, mas ainda é possível que haja uma reviravolta.

Outra sister com uma porcentagem bastante próxima da médica é Marvvila, com 22,80% dos votos. A diferença entre elas é menor que 0,10%.

Larissa e Domitila estão na liderança, mas com percentuais bastante próximos. A personal trainer soma 24,77% da preferência do público, enquanto a ativista social tem 29,69% e deve continuar no jogo.

A enquete do UOL não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação, que acontece exclusivamente no Gshow.

Domitila Barros - 29,69% Larissa - 24,77% Marvvila - 22,80% Amanda - 22,74%

Como foi formado o paredão do BBB 23?

O 12º paredão do BBB 23 foi formado na noite do último domingo, 2. Desta vez, o público deve votar em quem eles querem que continue dentro da casa na chamada berlinda "reversa".

A dinâmica começou com a dupla de anjos Larissa e Amanda, que imunizaram Bruna Griphao. O público já esperava que as sisters dessem o colar para a atriz, já que Aline é a líder.

Em seguida, Aline mandou Domitila para a berlinda. "Ela foi durante a maior parte do jogo um alvo declarado, eu trouxe ela para vários jogos da discórdia, votei nela, muito porque sempre achei o jogo dela duvidoso. Ela sempre fazia menos do que ela falava", disse.

Na votação no confessionário, os brothers precisaram dar dois votos. Amanda e Larissa foram as mais votadas, ambas com 5 votos e deram inicio ao jogo do Resta Dois. A personal trainer deu a imunidade relâmpago para Fred, enquanto a médica escolheu Ricardo. Sendo assim, Cezar e Marvvila sobraram.

Larissa, Amanda, Cezar e Marvvila disputaram a Prova Bate-Volta, e o enfermeiro levou a melhor. Domitila não teve a chance de jogar já que foi indicada pela líder.

Quem votou em quem

Sarah Aline votou em Amanda e Larissa

Bruna Griphao votou em Marvvila e Cezar

Marvvila votou em Amanda e Larissa

Amanda votou em Marvvila e Cezar

Domitila Barros votou em Amanda e Larissa

Ricardo votou em Cezar e Amanda

Fred Nicácio votou em Amanda e Larissa

Larissa votou em Marvvila e Cezar

Cezar votou em Larissa e Ricardo

Quem são os emparedados do BBB 23

Amanda: tem 31 anos e é médica. Joga com as meninas do quarto Deserto e está em sua segunda berlinda ao longo da temporada. Tinha como principal aliado Cara de Sapato, expulso junto com Mc Guimê na nona semana do programa. A sister tem uma grande torcida na internet, apesar de ser considerada 'planta' por outra parte dos internautas.

Domitila: tem 38 anos, é modelo e ativista social. Membro do quarto Fundo do Mar, é o principal alvo da casa e recordista de paredões, totalizando seis até agora. A sister também foi indicada outras duas vezes, mas escapou na Prova Bate-Volta. Segundo a parcial UOL, ela deve ficar na casa mais uma vez.

Larissa: tem 24 anos e é personal trainer. Foi eliminada no nono paredão da temporada, mas ganhou uma chance de retornar ao programa através da repescagem junto com Fred Nicácio. Faz parte do grupo das mulheres do quarto Deserto, tendo como principal aliada Bruna Griphao.

Marvvila: tem 23 anos e é cantora. Parte do Fundo do Mar, aparece pouco no jogo e é considerada pelos internautas uma das maiores 'plantas' da edição. Conseguiu escapar de três berlindas na Prova Bate-Volta, sendo esta sua primeira votação popular de fato.