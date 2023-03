Porcentagem 9º paredão BBB 23 AGORA: quem está saindo hoje

A porcentagem das parciais no 9º paredão do BBB 23 indica eliminação com alta rejeição hoje - Foto: Reprodução/Globo

Larissa, Ricardo Alface, Domitila Barros e Cezar Black estão no 9º paredão. A resolução da berlinda será hoje, no programa ao vivo desta terça-feira, 14 de março. Quem deixará a casa? Larissa está na frente na parcial de votação do UOL, que indica que a porcentagem pode entrar para as maiores rejeições da temporada.

Porcentagem de Larissa na votação do BBB 23 indica rejeição

Larissa lidera com folga a votação na enquete do UOL e soma 77,95% dos votos até o momento, 15h30 desta terça (14). Em segundo lugar fica Ricardo Alface, que contabiliza 12,71% da rejeição nesta nona berlinda.

Domitila está em terceiro lugar com sua porcentagem, com apenas 6,97% de chances de sair e Cezar Black tem números ainda mais baixos, apenas 2,37% dos mais de 240 mil votos contabilizados até agora.

Domitila foi a primeira a cair neste paredão, por conta do quarto branco. Depois, Cezar foi indicado pelo líder MC Guimê. Já Larissa teve o azar de ser a escolha da casa, que esta semana se dividiu em grupos para votar. Por último, ela puxou Ricardo Alface, pois foi escolhida por Aline - dona do poder coringa - para ter um contragolpe.

Confira a porcentagem da votação do DCI em tempo real com a enquete BBB 23:

ENQUETE BBB 23: quem sai entre Larissa e Alface? VOTE também

Como votar no Gshow

A votação no site Gshow é a única oficial do programa e é liberada para o público até o programa ao vivo de eliminação, que sempre ocorre nas terças-feiras. Por isso, você ainda tem muitas horas para votar e ajudar na eliminação de um dos quatro emparedados desta semana. A porcentagem de cada um só é revelada após o encerramento.

Para isso, será necessário ter uma conta no Gshow, já que o portal exige um cadastro para liberar o acesso a enquete oficial do programa. Assim, você deve acessar https://gshow.globo.com/ e depois seguir para a página do Big Brother Brasil pelas abas laterais do site ou direto no link https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

Clique na enquete BBB 23 e será pedido que você faça login. Caso não tenha um, clique em "cadastre-se" e informe alguns de seus dados pessoais. Depois, é só confirmar e voltar para a página do reality show.

Novamente na enquete, clique em Larissa, Cezar, Alface ou Domitila e depois confirme o seu voto ao passar pela verificação de robôs, aquela famosa caixinha com "sou humano". Agora é só aguardar a confirmação e repetir o processo se quiser.

Ranking de rejeição do BBB 23

Segundo a parcial do UOL, Larissa deve ser eliminada no 9º paredão e com uma alta taxa de rejeição. Se a enquete acertar o resultado, a porcentagem de eliminação da sister entrará no topo da lista desta temporada, que tem nomes como Paula e Gustavo.

1º lugar - Paula: 72,5% (quarto paredão)

2º lugar - Gustavo: 71,78% (sexto paredão)

3º lugar - Fred Nicácio: 62,94% (sétimo paredão)

4º lugar - Key Alves: 56,76% (oitavo paredão)

5º lugar - Tina: 54,12% (terceiro paredão)

6º lugar - Gabriel Tavares: 53,3% (segundo paredão)

7º lugar - Marília: 52,7% (primeiro paredão)

8º lugar - Cristian: 48,32% (quinto paredão)

Enquete BBB 23: quem foi melhor no Jogo da Discórdia