Berlinda colocou 4 integrantes no paredão do BBB 23

Como está a votação do BBB 23 no 9º paredão AGORA ATUALIZADA

Cezar, Larissa Domitila Barros e Alface competem na 9ª votação do BBB 23. Um deles deixará a casa na terça-feira, 14, mas quem? A enquete UOL e DCI já apontam um possível resultado - e Larissa parece ser o alvo da vez.

Parcial da Enquete UOL - Como está a votação do BBB 23

O cenário da enquete UOL não está favorável para Larissa, que soma 65,58% dos mais de 23 mil votos contabilizados até agora, em consulta realizada às 01h da madrugada dessa segunda-feira.

Quem vem em segundo lugar é Alface com 25,29% de votos. Já Domitila respira com mais alívio nesse embate, pois soma apenas 6,85% dos votos. Situação também é confortável para Cezar, que vem com 2,29% das intenções de votos.

Se o resultado das parciais se consolidarem, Larisa pode ser eliminada.

Porcentagem da enquete BBB 23 - VOTE!

Como votar no paredão do BBB 23?

Apesar das enquetes do DCI e UOL mostrarem o cenário de qual a vontade dos leitores, os únicos votos computados para a decisão oficial do programa são aqueles registrados no GShow.

A votação do BBB 23 no site do Gshow é a única oficial do programa. É para lá que você deve direcionar seus esforços se quiser ajudar a eliminar alguém no 9º paredão. É importante saber que o site não exibe parciais durante a votação e que é exigido um cadastro gratuito para conseguir votar.

Passo 1: acesse o site do Gshow (https://gshow.globo.com/) e clique no menu do canto superior esquerdo do site. Você deve clicar em "cadastre-se de graça" e depois apertar "cadastre-se" em uma nova página;

Passo 2: um formulário será aberto em uma nova página e você terá que informar alguns dados pessoais, como o seu nome completo, e-mail válido, senha que usará no site e data de nascimento. Para finalizar, é só selecionar a opção que indica que aceita os termos de uso e depois apertar o botão de cadastrar;

Passo 3: agora que você já tem seu login e senha no site, é só seguir para a página oficial do Big Brother Brasil. Você pode encontrá-la pela barra de menu na lateral esquerda ou ir direto até ele pelo link https://gshow.globo.com/realities/bbb/;

Passo 4: clique na enquete BBB 23 que aparece no começo da página e em seguida selecione se você deseja votar em Domitila, Cezar, Larissa ou Ricardo Alface;

Passo 5: para validar seu voto, é necessário passar pela verificação de robôs ao selecionar a caixinha "sou humano". Agora é só aguardar uma mensagem do site do Gshow que informa que seu voto foi computado. Se quiser votar mais vezes, é só apertar o botão "votar novamente" e pronto.

