Qual o nome verdadeiro de Fred do Desimpedidos?

Fred do Desimpedidos está no BBB 23 - Foto: Reprodução/Paulo Belote/Globo

Muita gente não sabe, mas o nome verdadeiro de Fred do Desimpedidos, e agora do BBB 23, nada tem a ver com Frederico. Ele recebeu esse apelido quando entrou para o canal especializado em futebol, pois seus colegas o acharam parecido com um jogador.

Por que o Fred Desimpedidos se chama Fred?

O verdadeiro nome de Fred é Bruno Carneiro Nunes. O jornalista explicou a origem do apelido em um vídeo publicado nas redes sociais: "Eu me chamo Bruno. Fred é um apelido porque me acharam parecido com o Fred da seleção".

E ontem o grande encontro entre Freds aconteceu! Pra quem não sabe, me chamam de Fred por conta dessa fera aí! Pra saber como foi esse encontro, fica ligado no canal que domingão o vídeo tá no ar! pic.twitter.com/4nFiTTKKEj — FRED 🐏 (@fred_b12) October 18, 2018

O influenciador digital começou a ser conhecido pelo apelido em 2015, quando entrou para o Desimpedidos. Na época, Felipe Andreoli deixou o canal e deixou um espaço em aberto. Os demais integrantes então abriram um concurso para selecionar uma nova pessoa para entrar na vaga deixada pelo antigo apresentador.

Bruno, que era fã do Desimpedidos, participou do processo seletivo e ficou com a vaga. Ele logo ganhou seu primeiro quadro, Fred +10, e passou a fazer parte do Desinformados, o principal quadro do canal na época.

O famoso se tornou extremamente popular e ganhou seu próprio seriado, o Vai Pra Cima, Fred!, que mostra o jornalista tentando se tornar um jogador profissional do Magnus Futsal aos 30 anos. O famoso também participou de importantes coberturas jornalísticas esportivas, como a Libertadores, Copa América e a Copa do Mundo do Catar. No Instagram, são mais de 9 milhões de pessoas que o acompanham.

O brother ganhou mais um apelido pelos fãs do BBB 23: Boco Roso. Ele está sendo chamado assim por ser ex-namorado de Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, com quem tem um filho.

Há duas pessoas chamadas Fred no BBB 23. Um deles é Bruno, conhecido como Fred do Desimpedidos, que entrou no elenco do Camarote. Quando o nome do influenciador foi anunciado, alguns internautas se confundiram e achavam que se tratava do ex-atleta do Fluminense.

Outro participante é Fred Nicácio, também do Camarote. O brother tem 35 anos e é enfermeiro e médico, além de ser apresentador do Queer Eye Brasil.

Além dos dois "Freds", outros membros do Camarote são Bruna Griphao, Gabriel Santana, Aline Wirley, Marvvila, Domitila Barros, Mc Guimê, Key Alves e Antônio "Cara de Sapato". O programa também conta com doze participantes anônimos que buscam o prêmio milionário.

O BBB 23 vai ao ar diariamente na Globo logo após a novela Travessia e, aos domingos, depois do Fantástico. O público também pode acompanhar os brothers durante 24 horas por dia através do Globoplay, que disponibiliza câmeras exclusivas aos assinantes.

Ex da Boca Rosa

Fred atualmente está solteiro. O jornalista terminou o relacionamento com Bianca Andrade em abril de 2022 e não assumiu nenhum outro namoro publicamente desde então.

O jornalista e Bianca já eram grandes amigos há anos antes de engatarem de fato um namoro em setembro de 2020. No final do mesmo ano, a influenciadora digital e o jornalista anunciaram que estavam esperando o primeiro filho, Cris.

O herdeiro dos famosos nasceu em julho de 2021. No entanto, em abril do ano seguinte, o casal anunciou o fim do relacionamento nas redes sociais. Foi apenas em outubro que Bianca Andrade revelou o motivo que os levaram a separação, durante uma conversa com Marília Gabriela.

A fundadora da Boca Rosa Beauty afirmou que o tempo em que esteve ao lado de Fred deu certo pois os dois tinham uma forte conexão. "Eu queria ser mãe solo, queria ter a minha vida, eu sou livre, ninguém me manda", disse. A famosa também revelou que o fato de ter que conciliar a maternidade, trabalho e ser uma boa companheira desgastaram a união.