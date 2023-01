Influenciador digital é pai de Cris. fruto do seu relacionamento com Bianca Andrade

Fred, ex de Boca Rosa, é confirmado no Camarote BBB 23

Fred é mais um participante do BBB 23 confirmado nesta quinta-feira, 12. O influenciador digital é apresentador do canal Desimpedidos, especializado em futebol, que o deixou famoso. Ele manteve um relacionamento por quase dois anos com Bianca Andrade, com quem tem um filho. Conheça o novo integrante do Big Brother Brasil.

Quem é o influenciador digital Fred?

Fred, apelido de Bruno Carneiro Nunes, é um dos mais famosos influenciadores digitais brasileiros na área de esporte, principalmente quando o assunto é futebol. O paulista de 33 anos é chamado de Fred devido à semelhança com o ex-jogador do Fluminense.

Formado em jornalismo e apaixonado por esportes, o rapaz se tornou apresentador do canal Desimpedidos após a saída de Felipe Andreoli - ele foi escolhido entre vários concorrentes que tentaram ficar com a vaga. Deu certo: Fred conquistou a simpatia do público e começou a aparecer cada vez mais nos vídeos, a medida que seus números nas redes sociais subiam.

O jornalista passou a trabalhar na televisão, comandando o quadro Desimpedidos por Trás, na Fox Sports, e o Desafio de Talentos, na ESPN Brasil. Em 2020, ganhou sua própria série, Vai Pra Cima, Fred!, que mostrou a tentativa do influenciador de se tornar um atleta do Magnus Futsal aos 30 anos.

Fred também participou de importantes coberturas jornalísticas esportivas, como a Libertadores, Copa América e a Copa do Mundo do Catar, que aconteceu em 2022.

Hoje, o influenciador digital é seguido por mais de 9,3 milhões de pessoas no Instagram, enquanto o Desimpedidos soma 9,4 milhões de inscritos.

Idade: 33 anos

Altura: 1,78 m

Signo: Touro

Relacionamento: solteiro

Instagram: @fred

O que houve entre Fred e Boca Rosa?

Fred e Bianca Andrade, ou Boca Rosa como é conhecida, já haviam vivido um affair anos antes de assumirem o namoro oficialmente. Mesmo no tempo em que estiveram separados, os dois contaram que permaneceram grandes amigos.

Foi apenas em setembro de 2020 que os famosos confirmaram que estavam juntos de fato. Três meses depois, em dezembro daquele ano, o jornalista Léo Dias vazou na web que a empresária e o influenciador estavam esperando o primeiro filho, informação que foi confirmada por eles posteriormente.

O pequeno Cris nasceu em julho de 2021. No entanto, em abril do ano seguinte, Fred e Boca Rosa anunciaram o fim do relacionamento em suas redes sociais. A famosa contou o motivo que a levou a tomar essa decisão em entrevista à jornalista Marília Gabriela. "O que eu posso dizer é que eu fiquei muito confusa depois que eu tive o meu filho. Muito confusa com tudo. Quem é Bianca? Quem é mulher? É pressão do trabalho, da maternidade, é pressão de todos os lados. E aí, eu falei: "preciso respirar, preciso entender quem eu sou", disse.

Apesar da separação, os dois mantém um bom relacionamento em prol da criação do filho.

Quem são os participantes do BBB 23?

Os participantes do BBB 23 estão sendo divulgados ao longo da programação da Globo nesta quinta-feira, 12. O elenco novamente foi dividido entre famosos convidados pela produção, que formam o grupo Camarote, e os anônimos inscritos, do Pipoca.

Aline (camarote)

Gabriel (pipoca)

Paula (pipoca)

Bruna Griphao

Fred (camarote)

Gustavo (pipoca)

Cezar (pipoca)

A estreia do BBB 23 está marcada para dia 16 de janeiro, segunda-feira, logo após a novela Travessia.