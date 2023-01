Quando os participantes do BBB 23 vão entrar na casa?

O BBB 23 está bem próximo de começar! Com os participantes da casa de vidro escolhidos e os nomes dos demais jogadores divulgados, o público está pronto para acompanhar a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão a partir da próxima semana. Saiba quando os brothers vão entrar na casa e como acompanhar.

Quando começa o BBB 23?

O BBB 23 começa em 16 de janeiro, segunda-feira, às 22h30, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. Essa também é a data na qual os participantes dos grupos Pipoca e Camarote entram na casa mais vigiada do Brasil.

O público acompanha a entrada dos novos brothers e sisters na casa no primeiro dia do programa, que também mostra mais alguns VT's de apresentação - ainda não se sabe se os jogadores vão entrar durante o dia ou se isso acontecerá durante a edição ao vivo à noite, como aconteceu no ano passado.

O programa segue com o cronograma já conhecido pelo público. O ciclo do Big Brother Brasil começa na quinta-feira, com a Prova do Líder. O todo-poderoso da semana ganha o benefício de ficar em quarto exclusivo, que nesta edição terá uma central de controle.

Na sexta ou no sábado, a depender da dinâmica da semana, há a gravação da Prova do Anjo, exibida somente na edição à noite para os espectadores - os assinantes do Globoplay conseguem acompanhar ao vivo. Também é em um desses dois que acontece uma das festas.

A temida formação de paredão acontece no domingo, com indicação do líder e votação no confessionário. Há também a Prova Bate e Volta.

O jogo da discórdia acontece na segunda-feira, enquanto a eliminação é na terça. A festa do líder fecha o ciclo às quartas.

Quinta-feira: Prova do Líder

Sexta-feira e sábado: Prova do Anjo e festa

Domingo: formação de paredão e Prova Bate e Volta

Segunda-feira: jogo da discórdia

Terça-feira: eliminação

Quarta-feira: festa do líder

Como acompanhar o programa?

O BBB 23 vai ao ar diariamente na programação da Globo, mas os fãs podem acompanhar os brothers durante 24 horas por dia no Globoplay.

A plataforma de streaming oferece câmeras exclusivas aos assinantes, mas é necessário ter um dos planos pagos. Veja como assistir:

Passo 1: acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo;

Passo 2: clique no canto superior direito para entrar ou se cadastrar;

Passo 3: usuários cadastrados só precisam fazer o login para entrar na plataforma. Novos usuários precisam clicar em 'cadastre-se', inserir os dados solicitados pelo sistema e concordar com os termos de uso e política de privacidade;

Passo 4: escolha um dos planos disponíveis e insira a forma de pagamento. A plataforma aceita cartões de crédito e carteiras digitais;

Passo 5: na página inicial, clique em 'Agora' e depois em 'BBB 23'.

Quem vai participar do BBB 23?

Os nomes dos participantes do BBB 23 estão sendo anunciados durante a programação da Globo nesta quinta-feira, 12. Até o momento, já foram divulgados três nomes do Camarote e seis da Pipoca.

Camarotes:

Aline Wirley, 41 anos. É cantora, bastante conhecida por fazer parte do grupo Rouge nos anos 2000;

Bruna Griphao, 23 anos. Atriz, já esteve nas novelas Avenida Brasil (2012), Haja Coração (2016), Orgulho e Paixão (2018) e Nos Tempos do Imperador (2021);

Fred, 33 anos. É jornalista e influenciador digital na área de esportes. Já namorou com Bianca Andrade, com quem tem um filho.

Pipocas: