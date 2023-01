Elenco do camarote e pipoca do BBB 23 ganhou revelação nesta quinta-feira (12).

Lista de participantes do BBB 23: quem é quem no Big Brother

O grande dia chegou! Todo os nomes dos participantes do BBB 23 finalmente começaram a ser revelados ao público. Veja quem é quem no elenco do Big Brother Brasil, que começa dia 16 de janeiro. Famosos e anônimos vão disputar o prêmio milionário, vem ver!

Aline Wirley é um dos participantes do BBB 23

A cantora Aline Wirley foi o primeiro nome revelado da temporada. A famosa é cantora, tem 41 anos de idade e é casada com o ator Igor Rickli. Ela ficou conhecida no país ao fazer parte do grupo Rouge, dono dos hits Um Anjo Veio Me Falar, Não Dá Pra Resistir e Brilha La Luna.

A artista tem álbum solo e também já se apresentou em peças musicais, como Hairspray, Hair e Tim Maia: Vale Tudo. Ela é mãe do pequeno Antonio, de 7 anos de idade. No Instagram são mais de 850 mil fãs e no Tiktok ela tem 197 mil seguidores.

Gabriel venceu a Casa de Vidro

Gabriel Tavares foi o homem escolhido pelo público para ganhar uma das primeiras vagas no time pipoca da edição. O rapaz de 24 anos é modelo, natural de Ribeirão Preto, mas mora em Florianópolis. Ele recebe 64,40% dos votos do público e derrotou Manoel Vicente, médico psiquiatra de Cuiabá. Ele está com mais de 300 mil seguidores no Instagram.

Paula foi escolhida na Casa de Vidro

A outra pessoa que ganhou a Casa de Vidro foi Paula Freitas, biomédica do Pará. Com 28 anos de idade, ela derrotou Giovanna Leão e conquistou 60,55% do público. A sister é a participante da dinâmica com a maior quantidade de seguidores no Instagram, já são mais de 400 mil fãs por lá. Quando foi anunciada pelo programa, ela tinha apenas pouco mais de 20 mil na rede social.

Cezar também é participante no BBB 23

Do time pipoca, Cezar tem 34 anos de idade, é enfermeiro e natural de Salvador, Bahia. Ele é pisciano e revelou ser "feliz, de bem com a vida e um jogador que não se deixa intimidar". Atualmente solteiro, ele vive em Brasília, lugar em que trabalha na UTI neonatal e na emergência de dois hospitais. Após ser anunciado pelo programa, seu perfil no Instagram marca 13 mil seguidores.

Bruna Griphao está no camarote do BBB 23

A atriz Bruna Griphao tem 23 anos e é natural do Rio de Janeiro. De família grega, convive com o idioma dentro de casa, já que todos falam grego, menos ela. “Só quebro pratos”, se diverte. Ainda criança, fez aulas de teatro e começou a atuar em novelas aos dez anos. Foi atleta profissional de natação e salto.

Em 2012, interpretou a personagem Paloma, de ‘Avenida Brasil’. Também integrou o elenco de ‘Malhação Casa Cheia’, na pele da roqueira Giovana. Em 2016, deu vida à órfã Carol em ‘Haja Coração’ e, em 2018, participou da novela ‘Orgulho e Paixão’. Seu trabalho mais recente foi na novela ‘Nos Tempos do Imperador’, em 2021. Além da atuação, se arrisca em outros campos da arte: desenha, pinta e canta.

Ela namorou Gabriel Medina. Entenda a treta de Bruna com Yasmin Brunet.

Que dia começa o BBB 23?

Agora que você sabe quem está na lista de participantes do BBB 23, já pode se preparar para a estreia do reality show, que será no dia 16 de janeiro. A temporada terá o maior prêmio da história, pois irá aumentar ao longo da edição conforme o desempenho dos brothers e sisters nas provas do reality show.

A apresentação é de Tadeu Schmidt, que está em seu segundo ano a frente da competição. O conhecido Big Boss (o chefão do reality) é Boninho, já a produção fica com Mariana Mónaco e a direção artística é de Rodrigo Dourado.

