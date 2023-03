Quando termina o quarto branco do BBB 23?

Dupla foi parar no desafio do temido quarto depois que o botão da área externa foi acionado.

O quarto branco começou no BBB 23! Domitila apertou o botão e puxou Fred para o desafio e agora a dupla ficará presa em um carro. Quanto tempo isso irá durar? É esperado que a dinâmica dure mais de um dia. A disputa será perigosa para quem perder, pois levará um participante ao paredão desta semana sem direito a vaga no bate e volta.

Quando acaba o quarto branco do BBB 23?

O quarto branco pode durar até 36 horas. A dinâmica começou às 10h00 da manhã de quarta-feira (8) e não passará do programa ao vivo de quinta (9), que está marcado para começar às 22h25. Porém, ele pode acabar antes do esperado caso um participante não aguente o desafio e escolha desistir.

Como vai funcionar? Os dois participantes que deram o azar de cair na dinâmica do quarto branco do BBB 23 participarão de um duelo de longa duração em um carro. Quem ganhar o desafio levará o carro para casa, além de estar imune na próxima formação de paredão. Já quem perder, vai direto para a berlinda sem direito a uma vaga no bate e volta.

Caso ninguém desista até o programa de quinta-feira, a decisão será realizada no programa ao vivo. Tadeu Schmidt ainda não deu detalhes de como será a divisão entre vencedor e perdedor se a disputa dos brothers que estão no quarto branco chegar tão longe.

Dinâmica da semana

O quarto branco começa nesta quarta-feira (8) e pode durar até a noite de quinta-feira (9). Depois que estiver definido o final do desafio, com um participante imune e outro direto no paredão, será realizada a nova prova do líder da temporada.

Quarta-feira (08/03)

Início do quarto branco + Festa do líder Fred

Quinta-feira (09/03)

Fim do quarto branco do BBB 23 + Prova do líder + Separação do novo vip e xepa

Sexta-feira (10/03)

Leilão do Poder Coringa + Festa

Em quase todas as semanas desta temporada, as sextas-feiras foram marcadas por festas.

Sábado (11/03)

Prova do anjo + Castigo do monstro

A prova do anjo também pode ser realizada em dias como a sexta-feira, mas nesta edição quase todas as disputas foram aos sábados.

Domingo (12/03)

Almoço do anjo + Formação do 9º paredão

Os detalhes sobre a formação de paredão desta semana serão passadas pelo apresentador Tadeu Schmidt no programa de quinta-feira.

Segunda-feira (13/03)

Jogo da Discórdia

Terça-feira (14/03)

Eliminação do 9º paredão