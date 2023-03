Quem foi para o quarto branco do BBB 23: Domitila aperta botão

Domitila apertou o botão e foi parar no quarto branco do BBB 23. Como parte do castigo, a sister precisou puxar um participante para também ir ao temido cômodo e escolheu Fred. A dinâmica tem previsão de acabar apenas na quinta-feira (9), mas a qualquer momento alguém pode desistir.

Após apertar o botão, Domitila recebeu uma quarta do Dummy que dizia "O mais temido está de volta, sim. Você está no quarto branco. Escolha uma pessoa para ir com você imediatamente". Em seguida, a sister chamou Fred para acompanha-lá.

Quem está no quarto branco do BBB 23?

Domitila e Fred estão no quarto branco do BBB 23. A dupla participará de um duelo de longa duração em um carro. Quem vencer leva imunidade e o carro como prêmio, já quem perder vai ao paredão sem direito a bate-volta.

O desafio tem previsão de durar até a noite de quinta-feira (9). Caso ninguém desista, o desfecho do quarto branco será no programa ao vivo de amanhã. O apresentador Tadeu Schmidt já alertou que nenhum dos dois competirá na prova do líder desta semana.

A dinâmica teve início nesta manhã desta quarta-feira (8). A partir das 10h00, a produção liberou a área externa para os confinados, sem acionar o aviso sonoro que acorda todos na casa.

Um botão foi posicionado no gramado da casa. Quem o acionasse estaria direto no quarto branco e em seguida precisava puxar um colega de confinamento para o acompanhar na dinâmica.

Tadeu Schmidt já havia explicado para o público que se dois ou mais participantes apertassem juntos, nada aconteceria. A dinâmica só começaria quando um brother apertasse o botão sozinho.

Sempre que há um quarto branco, quarto secreto ou qualquer tipo de dinâmica fora do confinamento do programa, a produção do reality show libera uma câmera exclusiva no Pay Per View. Ela pode aparecer na plataforma da Globoplay com o nome da dinâmica ou ser exibida em uma das câmeras principais do reality show.

Para assistir é necessário ser assinante do serviço, pois não é possível acompanhar as câmeras exclusivas do programa de graça. Porém, você pode escolher o pacote mais barato oferecido pela Globoplay, pois qualquer um deles permite acesso ao conteúdo do Big Brother Brasil. Os valores variam de R$ 19,90 a R$ 89,90 e podem ser mensais ou anuais.

Para assistir o quarto branco do BBB 23:

Quem já foi para o quarto branco no Big Brother Brasil?

O quarto branco surgiu no BBB 9 e foi utilizado mais algumas vezes depois disso. Nesta mesma edição de 2009, a dinâmica voltou a aparecer. No ano seguinte, ela foi repetida. Depois, o programa ficou dez anos sem a dinâmica, que só retornou em 2020. Agora no BBB 23, o temido desafio volta a ser usado.

BBB 9: na primeira vez em que a dinâmica foi usada, Newton atendeu o Big Fone e precisou escolher dois brothers para ir ao quarto branco com ele. O participante puxou Leo e Ralf. Leo não aguentou o desafio e após mais de 17 horas, apertou o botão e desistiu, sendo eliminado do programa.

Nesta mesma edição, Francine atendeu o Big Fone e escolheu Flavio e Priscila para irem ao quarto branco. Desta vez, quem desistisse iria ao paredão. A dupla resistiu até o final do desafio, mas acabou na berlinda do mesmo jeito, Flavio pela líder e Priscila pelos votos da casa naquela semana.

BBB 10: nesta edição, Angélica atendeu o telefone e escolheu Cacau e Serginho partilharem o quarto. Desta vez, uma votação popular foi realizada e Serginho foi escolhido para ganhar imunidade. Já Angélica e Cacau foram parar em uma votação na casa para definir quem entre as duas ia ao paredão.

BBB 20: depois de uma década sem a dinâmica no programa, o quarto branco deu às caras em 2020, como o castigo do monstro. Felipe Prior foi escolhido para o desafio por Ivy, que venceu a prova do anjo da semana. Ele puxou Gizelly e Manu Gavassi. Depois de cerca de 8 horas, Manu Gavassi apertou o botão e foi para o paredão.

