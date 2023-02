Quantos seguidores Gustavo tinha antes do BBB 23? Veja os números

Eliminado no sexto paredão se surpreendeu com a quantidade de seguidores

Os brothers que entram no BBB esperam ganhar uma grande quantidade de seguidores. É o que aconteceu com Gustavo, eliminado no sexto paredão da temporada, que se surpreendeu ao sair da casa mais vigiada do Brasil com números inferiores do que ele imaginou. Até agora, poucos membros do grupo Pipoca ultrapassaram a marca de 1 milhão de pessoas que os acompanham.

Quantos seguidores Gustavo do BBB tem?

Gustavo entrou no BBB 23 com 237 mil seguidores. Agora, ele soma 1,3 milhão. Antes de entrar na casa, o fazendeiro disse em um dos seus vídeos de apresentação que esperava muito mais. "Quando eu sair do BBB, eu espero, com a graça de Deus, chegar nos 10 milhões de seguidores", disse ele.

Após sua eliminação, o caubói conversou com Patrícia Ramos e Vivian Amorim no Bate-Papo BBB e afirmou que esperava ter 3 ou 4 milhões de pessoas que o acompanham. "Tudo certo. A vida continua", disse ao ver o número.

Entre os brothers que entraram no grupo Pipoca, apenas Larissa, Amanda, Gustavo e Marília chegaram a marca de 1 milhão - esta última já entrou na casa com mais de 700 mil. Até agora, os jogadores não alcançaram grandes números de engajamento como aconteceu no BBB 21. Quem mais ganhou seguidores foi Larissa, que saltou de 104 mil para 2 milhões de pessoas que a acompanham.

Amanda - Antes: 16 mil / Depois: 1,6 milhão

Bruno - Antes: 6 mil / Depois: 401 mil

Cezar - Antes: 26 mil / Depois: 369 mil

Cristian - Antes: 4 mil / Depois: 466 mil

Gabriel - Antes: 59 mil / Depois: 712 mil

Gustavo - Antes: 237 mil / Depois: 1,3 milhão

Larissa - Antes: 104 mil / Depois: 2 milhões

Marília - Antes: 796 mi / Depois: 1,2 milhão

Paula - Antes: 8 mil / Depois: 823 mil

Ricardo - Antes: 4 mil / Depois: 291 mil

Sarah Aline - Antes: 9 mil / Depois: 378 mil

Tina - Antes: 6 mil / Depois: 495 mil

Quem tem mais seguidores no Camarote do BBB 23?

Grande parte dos integrantes do Camarote do BBB 23 já entraram na casa com milhões de seguidores. Alguns deles alcançaram números ainda mais expressivos como Bruna Griphao, que ganhou mais de 1,4 milhão de seguidores, mas outros ainda não viram a quantidade de pessoas que os acompanham subirem tanto, como Domitila Barros, que ganhou apenas 211 mil.

Aline Wirley - Antes: 850 mil / Depois: 1,3 milhão

Bruna Griphao - Antes: 2,7 milhões / Depois: 4,1 milhões

Cara de Sapato - Antes: 165 mil / Depois: 1,2 milhão

Domitila Barros - Antes: 213 mil / Depois: 424 mil

Fred - Antes: 9,3 milhões / Depois: 10,7 milhões

Fred Nicácio - Antes: 341 mil / Depois: 715 mil

Gabriel Santana - Antes: 2,1 milhões / Depois: 3 milhões

Key Alves - Antes: 7 milhões / Depois: 7,6 milhões

Marvvila - Antes: 743 mil / Depois: 1,2 milhão

Mc Guimê - Antes: 8,2 milhões / Depois: 9 milhões

Quem é o favorito para vencer o BBB 23?

Mc Guimê é o favorito para vencer o BBB 23, de acordo com a enquete UOL consultada às 13h deste domingo, 26. O cantor soma 57,85% dos votos e se manter o resultado, tem grandes chances de subir ao pódio e levar o prêmio para casa.

Quem ocupa o segundo lugar é Ricardo, com 15,08%. Key Alves completa o top 3 com 12,02% dos votos do público. Fred Nicácio, Bruna Griphao e Aline Wirley ficam em quarto, quinto e sexto lugar na preferência da audiência.

Apesar de ocupar o segundo lugar na enquete do favoritos, Key também também desagrada grande parte da audiência. A jogadora está na liderança entre os mais odiados, com 17,65% dos votos. A segunda posição fica com Mc Guimê, que tem 15,36%, enquanto Larissa está em terceiro lugar com 14,53%.

A final do BBB 23 acontece em abril. O mais votado pelo público leva para casa o prêmio milionário, que neste ano começa em R$ 1,5 milhão e sobe a cada palpite certo dos brothers nas noites de paredão. Eles também acumulam prêmios em dinheiro, além de outros itens oferecidos pelos patrocinadores ao longo do programa.

O segundo lugar sai da casa com R$ 150 mil, enquanto o terceiro fica com R$ 50 mil. Ainda não há informações se haverá reajuste na premiação do segundo e terceiro colocado.

