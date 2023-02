Discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Gustavo no BBB 23

Gustavo foi eliminado do Big Brother Brasil neste sábado, 25 de fevereiro, com 71% dos votos, após uma votação acirrada. Leia a íntegra do discurso de eliminação BBB 23 feito por Tadeu Schmidt nesta semana para anunciar a saída do brother.

Discurso de eliminação BBB 23 Gustavo completo

Para anunciar que Gustavo foi eliminado do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt disse que o fator determinante para a eliminação foi a coragem.

"Chegou a hora. Quando eu terminar, seremos 15. Jamais um casal se conectou tão cedo como Gustavo e Key. Quando nem se conheciam, estavam conectados por luvas. Quando acabaram as duplas, já eram um casal. E com uma sintonia... O que esses dois dão risadas juntas. E, se tivessem entrado separados, como seria hoje?"

"Domitila e Fred também formam um par. Acabaram encontrando um no outro a parceria que queriam. Duas vidas que começaram com tantas dificuldades. Além disso, trabalham na mesma frequência. Sintonizados no sentido popularidade aí dentro. Ninguém foi parar tantas vezes no Paredão como Domitila. O segundo do ranking é Fred Nicácio. E os votos? Recordista de votos..."

"O contraste é bem razoável. Votos no Gustavo: 1, anteontem. Alguns cowboys já foram longe no BBB. O Gustavo passou grande parte do programa no Quarto do Líder, mas será que essa sensação de poder te fez bem ou te fez mal?" (...)

"Foi formado um Paredão com três pessoas do mesmo quarto. E quem cada um torce?".

Leia a íntegra do discurso da eliminação de Gustavo do BBB 23:

Com 71,78% dos votos, Gustavo é o 6º eliminado do #BBB23. Fred Nicácio recebeu 24,37% dos votos e Domitila Barros obteve 3,85% #RedeBBB #EliminacaoBBB pic.twitter.com/x9s83GGeo7 — Big Brother Brasil (@bbb) February 26, 2023

Quem ainda está no BBB?

A partir desta semana, o elenco do Big Brother conta com 15 participantes. Veja a lista completa de quem ainda estão no BBB 23 divididos entre Pipoca e Camarote:

PIPOCA: Cezar, Larissa, Ricardo, Sarah e Amanda.

CAMAROTE: Aline, Bruna Griphao Fred (Desimpedidos) Domitila Barros, Antonio "cara de sapato", Fred Nicácio, Key Alves, Marvvila, Mc Guimê e Gabriel Santana

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as novidades do BBB 23.