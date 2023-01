Que horas começa o BBB 23 hoje e o que tem no reality hoje, dia 25/01

Hoje é dia de festa no BBB 23! Nesta quarta-feira, 25, as líderes Bruna Griphao e Larissa encerram o reinado com uma festa que unirá os temas escolhidos por elas. Os primeiros momentos da celebração serão exibidos no final do programa ao vivo apresentado por Tadeu Schmidt.

Horário do BBB 23 hoje?

O BBB 23 desta quarta-feira começa às 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. A edição ficará no ar por 55 minutos.

O reality show mostrará os melhores momentos de Fred Nicácio e Marília no Quarto Secreto. Os brothers chegaram no cômodo na noite da última terça-feira, 24, e permanecem até quinta-feira. Eles ganharam cinco cards de cinco minutos para ouvir trechos de conversas da casa, que já foram utilizados por eles.

O programa também mostra a convivência dos brothers nas últimas 24 horas e a repercussão da saída dos emparedados. Tina, Gabriel e Bruna Griphao são alguns dos participantes que conversaram sobre a "eliminação" de Fred Nicácio e Marília.

A edição de hoje do BBB 23 conta com Paulo Vieira no comando do Big Terapia do BBB 23, que vai ao ar semanalmente às quartas-feiras. O humorista entrevista os eliminados da semana - como ainda ninguém saiu, o global faz comentários sobre o andamento do jogo de forma bem-humorada. O programa termina com a exibição dos primeiros minutos da festa das líderes Bruna e Larissa. A atriz pediu que a confraternização tivesse como tema novelas de época, enquanto a professora de Educação Física quer um baile funk. A produção irá unir as duas propostas.

Como será a festa das líderes?

A festa do líder de hoje terá cenários que misturam os dois temas escolhidos pelas sisters. Haverá um set similar ao de novelas para que Bruna possa se sentir em um folhetim de época. O espaço contará com um cavalo mecânico e um telão exibindo imagens de fundo para simular cenas de tramas antigas.

Para contemplar o pedido de Larissa, serão gravadas imagens da sister curtindo o baile funk com os outros participantes para serem exibidas no telão do evento.

A confraternização encerra a liderança da semana e acontece tradicionalmente às quartas. A festa em homenagem ao líder começou a ser realizada no BBB 20 - os reis da semana podem escolher o tema, comidas servidas e músicas.

Na quinta, haverá uma nova Prova do Líder que definirá quem será o novo todo-poderoso. A Globo também já divulgou como será a festa de sexta-feira, 27. O evento contará com show da banda Skank, que encerrará as atividades em março e fará uma das últimas apresentações da carreira no palco da casa mais vigiada do Brasil.

Assistir o Big Brother Brasil 2o23

A festa do BBB 23 é transmitida na íntegra no Globoplay. É necessário ter um dos pacotes pagos da plataforma para ter acesso às câmeras da casa.

Os internautas podem optar por planos mensais ou anuais da plataforma de streaming. Para quem quer pagar mensalmente, os preços começam em R$ 24,90. Já o pacote anual custa R$ 238,80 e pode ser pago em até 12 parcelas no cartão de crédito.

Concluída a assinatura, basta acessar a aba 'Agora' e depois em 'BBB'. Os espectadores podem escolher entre ver as câmeras da cozinha, quartos fundo do mar e deserto, sala, piscina, jardim, academia e confessionário.

Os espectadores que não forem assinantes da plataforma podem conferir os melhores momentos da festa na edição de quinta-feira. O resumo da confraternização costuma ser exibido antes da Prova do Líder.

Cronograma da semana do BBB 23

Quinta-feira (26): volta do falso eliminado do Quarto Secreto + melhores momentos da festa + Prova do Líder;

Sexta-feira (27): festa com show da banda Skank;

Sábado (28): Prova do Anjo;

Domingo (29): formação do paredão e Prova Bate e Volta;

Segunda-feira (30): Jogo da Discórdia

Terça-feira (31): eliminação.