Qual a idade da Bruna Griphao do BBB 23?

Atriz é uma das participantes do Camarote do reality show

Bruna Griphao é uma das participantes que mais repercutiram na primeira semana do BBB 23. A loira, que trabalha na Globo desde 2012, começou a carreira ainda criança na novela Avenida Brasil. Desde então, ela esteve em outros folhetins da emissora. Saiba qual a idade da carioca e curiosidades sobre sua vida.

Quantos anos tem Bruna Griphao do BBB 23?

A atriz Bruna Griphao tem 23 anos. A atriz nasceu em 10 de março de 1999 e é do signo de peixes. Filha de pais separados, a jovem tem um irmão mais velho parte de pai. A mãe de Bruna, Bárbara Grigoriadis, mora em Portugal, enquanto seu pai, Paulo Orphao, vive no Brasil.

A nova moradora da casa mais vigiada do Brasil trilha carreira na televisão desde os dez anos de idade quando fez sua estreia em Bela, A Feia (2009), novela da Record.

A carioca conquistou seu primeiro papel da Globo em 2012. Ela interpretou Paloma em Avenida Brasil, a filha dos personagens de Carolina Ferraz e Alexandre Borges. Griphao esteve também em Malhação: Casa Cheia (2013), Haja Coração (2016), Orgulho e Paixão (2018) e Nos Tempos do Imperador (2021).

A atriz também tem no currículo alguns trabalhos no cinema, incluindo os filmes Confissões de Adolescente (2014), É Fada (2016) e Ricos de Amor (2020) Além disso, ela foi atleta profissional de natação e salto.

Em sua apresentação para o BBB 23, Bruna disse ser uma pessoa bastante intensa. "Ou me amam ou me odeiam. Mas, geralmente, quem me odeia não me conhece direito", disse. A loira se define como explosiva, impulsiva, extrovertida e da "bagaceira".

Como se pronuncia o sobrenome??

As letras 'ph' de Griphao tem som de f e não há til na pronúncia, como muitas pessoas costumam utilizar. O sobrenome de Bruna Griphao se pronuncia "Grifau".

Se trata da junção dos sobrenomes de seus pais. A atriz explicou que hoje não gosta do sobrenome artístico, apesar de ter se acostumado. "Juntei pra minha mãe e meu pai não ficarem chateados. Eu tinha uns 12 anos, mas me arrependo. Eu acostumei, mas não amo Griphao”, disse.

Logo na primeira semana do BBB 23, a sister viveu um relacionamento polêmico com Gabriel Fop. O brother teve atitudes abusivas com a loira, o que levou o apresentador Tadeu Schmidt a intervir. Após a bronca do apresentador durante o programa ao vivo, o modelo e a atriz decidiram romper.

Fora da casa, Bruna já namorou o surfista Gabriel Medina, o músico João Zoli e o estudante de medicina Henrique Flora.