Que horas começa o BBB 23 hoje, estreia com os 22 brothers

Apresentador no sofá do confinamento - Foto: Reprodução/Globo

Falta pouco para a estreia da nova temporada do Big Brother Brasil. O programa começa a ser exibido nesta segunda-feira (16), sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt. Abaixo, veja que horas começa o BBB 23, participantes e como acompanhar 24 horas por dia.

Horário do BBB 23 hoje?

O BBB 23 começa às 22h25, horário de Brasília, diariamente na Globo, logo após a novela Travessia. A hora de início pode variar ao longo da semana conforme a programação da emissora.

O reality show será apresentado pelo jornalista Tadeu Schmidt. A humorista Dani Calabresa continua no CAT BBB e também o humorista Paulo Vieira no Big Terapia, onde analisa o comportamento dos participantes com muito humor.

Veja a lista de confirmados para o BBB 23 e aproveite e já mostre de quem é sua torcida na enquete BBB 23.

Pipoca

Paula, 28, biomédica

Gabriel, 24, administrador e modelo

Cezar, 34, enfermeiro

Gustavo, 27, fazendeiro

Larissa, 24, professora de educação física

Ricardo, 30, biomédico

Sarah Aline, 25, psicóloga e analista de diversidade

Marília, 32, maquiadora e influenciadora

Cristian, 32, empresário

Bruno, 32, atendente de farmácia

Tina, 29, analista de marketing e modelo

Amanda, 31, médica

Camarote

Aline Wirley, 41, cantora

Bruna Griphao, 23, atriz

Fred, 33, influenciador do 'Desimpedidos'

Domitila Barros, 38, modelo e ativista social

Antônio 'Cara de Sapato', 32, lutador de MMA

Fred Nicácio, 35, médico e fisioterapeuta

Key Alves, 23, jogadora de vôlei

Marvvila, 23, cantora de pagode

Gabriel Santana, 23, ator

Mc Guimê, 30, cantor

Como assistir o pay-per-view?

Os fãs do BBB não precisam esperar até o programa ir ao ar na Globo para saber o que aconteceu na casa mais vigiada do Brasil.

O GloboPlay oferece onze câmeras exclusivas, durante 24 horas por dia, para os assinantes da plataforma de streaming. É possível acompanhas as festas, provas do anjo e todos os outros acontecimentos em tempo real. A transmissão do pay-per-view deve começar após a exibição do primeiro episódio do BBB 23 na TV.

Para assistir, é necessário ter uma assinatura paga. A plataforma tem planos mensais a partir de R$ 19,90.