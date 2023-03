Domitila volta hoje, quinta-feira (9), do quarto branco do BBB 23 - Foto: Reprodução/Globoplay

Sister perdeu disputa para Fred Bruno no começo desta manhã de quinta-feira (9).

Que horas Domitila volta do quarto branco do BBB 23?

Que horas Domitila volta do quarto branco do BBB 23?

Domitila perdeu o desafio do quarto branco para Fred Bruno por volta das 5h40 de hoje, após 18 horas de disputa, e já está no 9º paredão do BBB 23.

Para piorar a situação da sister, ela não teve direito de retornar ao confinamento como o seu adversário e permanece no carro que foi palco da disputa.

Domitila vai voltar do quarto branco durante o programa ao vivo de hoje, quinta-feira (9), marcado para começar às 22h25 na TV Globo. A sister ficará por lá ainda por muito tempo e totalizará 36 horas no quarto branco.

Porém, agora ela tem permissão para sair do carro e recebeu um kit de produtos da produção.

A sister derrubou a placa que segurava com a logo do carro no final da madrugada e acabou dando a vitória para Fred. Perto das 06h00, o brother ganhou permissão para retornar ao confinamento.

Após a saída do adversário do quarto branco, Domitila recebeu um aviso pela voz do big boss. Ela foi informada que receberia um kit de sobrevivência e ganhou um alerta: "o quarto branco para você ainda não terminou".

Sozinha, a sister andou pelo cômodo e chorou algumas vezes, até que voltou para o veículo e mais tarde dormiu no banco do motorista.

Tadeu Schmidt consagrará a vitória de Fred no programa desta quinta-feira (9), antes da nona prova do líder do BBB 23 começar. Nem Fred ou Domitila poderão participar da disputa. O brother já tem a vantagem de estar imune esta semana e a miss Alemanha está direto no paredão, sem qualquer chance de se salvar da votação popular.

Quando vai ser formado o 9º paredão do BBB 23

A formação do paredão que já tem Domitila Barros será no próximo domingo, dia 12 de março. Os detalhes de como será a noite de votação serão passados por Tadeu Schmidt ao público nesta quinta-feira, antes da prova do líder começar.

Ele revelará quantos serão emparedados, se o anjo será autoimune, qual o poder coringa desta semana, se haverá contragolpe, se o novo líder terá direito a vetos na semana que vem, entre outros detalhes.

O que se sabe até então é que haverá prova bate e volta, mas Domitila não poderá participar, e que Fred não correrá riscos porque já está imune. Se não houver nenhuma mudança na programação, o leilão do poder coringa será na sexta (10) e a prova do líder no sábado (11).

Após a formação de paredão no domingo, os brothers que tiverem o azar de cair na berlinda poderão conversar com o público durante alguns segundos para defender sua permanência na casa. Em seguida, a votação oficial do programa será aberta. A nova eliminação da temporada está marcada para a noite de terça-feira (14).

Prova do líder de hoje terá veto

Fred não participará da prova do líder de hoje por ter sido escolhido por Domitila para o quarto branco na manhã de ontem (8), mas terá uma vantagem: o brother poderá vetar alguém antes da disputa pela liderança começar, segundo Tadeu Schmidt avisou ao público na semana passada.

Ele não poderá vetar Domitila, porque a sister já está fora da prova do líder. De resto, poderá indicar o nome de qualquer outro confinado da casa do BBB 23. Assim, serão três participantes fora da prova do líder de hoje, a nona da temporada, Domitila, o vetado por Fred e o próprio Fred.