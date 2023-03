Domitila dorme no quarto branco e está no paredão - FOTO: TV GLOBO /REPRODUÇÃO

Quem perdeu a prova do quarto branco? Domitila perde para Fred no BBB 23

Quem perdeu a prova do quarto branco? Domitila perde para Fred no BBB 23

Domitila desistiu da prova de resistência do Quarto Branco após 18 horas de disputa. A sister já está no sexto paredão do BBB 23 e não terá direito a disputar a Prova Bate e Volta. Já Fred está imune, com carro novo e retornou para a casa mais vigiada do Brasil após o fim da competição.

A sister colocou um fim à disputa de resistência por volta das 05h40 desta quinta-feira, 9, mas ainda não voltou para a casa. Ela permanecerá no Quarto Branco até o início do programa o vivo de quinta como consequência de ter desistido da e está automaticamente emparedado.

A modelo dormiu e deixou a logo cair no chão, e automaticamente foi parar no paredão. Fred comemorou.

Veja a reação de Fred:

Veja quais as regras do Quarto Branco no BBB 23

Como foi o Quarto Branco do BBB 23?

A dinâmica do Quarto Branco começou na manhã de quarta-feira, 8. Um botão foi instalado no gramado e quem o apertasse primeiro seria levado para o cômodo. Quem apertou foi Domitila, que escolheu Fred, seu maior rival no jogo, para acompanhá-la.

Ao chegarem no cômodo, ambos foram surpreendidos com um carro 0km. O influenciador digital e a modelo precisavam ficar sentados dentro do automóvel e segurar o logo do patrocinador. Eles também deveriam contar quantas vezes ele apareceu no telão.

Estaria desclassificado quem soltasse o logo, enrolasse a corda para facilitar a tarefa ou fizesse as necessidades fisiológicas dentro do automóvel. Se a prova chegasse no tempo limite com ambos os competidores, o critério de desempate seria a contagem dos logos.

Todos os detalhes do fim da dinâmica do Quarto Branco serão exibido na edição que vai ao ar na Globo sob o comando de Tadeu Schmidt. Os assinantes do Globoplay poderão continuar acompanhando o perdedor da disputa, que permanece no cômodo, até a noite de quinta.

Dinâmica da semana BBB 23

A dinâmica da semana será explicada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa de quinta, 9. Por enquanto, apenas Domitila está emparedada.

Após o fim da dinâmica do Quarto Branco, será realizada a décima Prova do Líder da temporada. O vencedor indica alguém ao paredão sem direito a Prova Bate e Volta, além de curtir todos os privilégios da liderança.

A Prova do Anjo será realizada no sábado à tarde. No mesmo dia, haverá mais uma festa com show da cantora Luísa Sonza. A formação de paredão acontece no domingo, seguida do Jogo da Discórdia na segunda e eliminação na terça, encerrando mais um ciclo.

Quinta-feira (9): fim do Quarto Branco + Prova do Líder

Sábado (10): Prova do Anjo + festa

Domingo (11): formação de paredão + Prova Bate e Volta

Segunda-feira (12): Jogo da Discórdia

Terça-feira (13): eliminação

Quem continua no BBB 23?

Restam 13 brothers na disputa pelo prêmio milionário após a eliminação de Key Alves na 8ª berlinda. Houve também uma desistência na quarta semana de jogo.

1º paredão - Marília foi eliminada com 52,70% dos votos.

2º paredão - Gabriel deixou o confinamento com 53,30% dos votos.

3º paredão - Tina foi eliminada do BBB 23 com 54,12%.

4º paredão - Paula teve a maior rejeição da temporada ao somar 72,4% dos votos.

5º paredão - Cristian deixou o confinamento com 48,32% dos votos.

6º paredão - Gustavo também somou uma alta porcentagem com 71,78% dos votos.

7º paredão - Fred Nicácio saiu com 62,94% dos votos.

8º paredão - Key Alves foi eliminada com 56,76% dos votos.

Desistência: Bruno Gaga apertou o botão e deixou o BBB 23 por conta própria.

Quem continua no BBB 23: Aline Wirley (cantora); Amanda (médica); Bruna Griphao (atriz); Cara de Sapato (lutador de MMA) Fred (influenciador digital); Cezar (enfermeiro); Domitila Barros (modelo e ativista social); Gabriel Santana (ator); Larissa (personal trainer); Marvvila (cantora); Mc Guimê (cantor); Ricardo (biomédico); Sarah Aline (psicóloga).

VEJA: Quem saiu do BBB 23