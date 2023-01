Retorno do quarto secreto do BBB 23 será nesta quinta-feira (26), veja o horário - Foto: Reprodução/Globo

Fred ou Marília: que horas será a volta do quarto secreto hoje no BBB 23

O retorno do campeão do quarto secreto é muito esperado pelo público. Quem voltará, Marília "cabrita" ou Fred Nicácio? Enquanto aguardamos pela resposta, já é bom se preparar para acompanhar o momento e não perder nada nesta quinta-feira (26/01) do BBB 23.

Quando termina o quarto secreto do BBB 23?

Espera-se que o retorno do vencedor do quarto secreto seja durante o programa ao vivo desta quinta-feira, que começará às 22h25, depois da novela Travessia.

O apresentador Tadeu Schmidt informou na edição de quarta-feira que a eliminação e o retorno será hoje, mas não especificou horário. Porém, é possível prever que o grande momento será exibido no programa ao vivo por alguns motivos: o primeiro deles é que o programa nunca elimina alguém fora do ao vivo.

Como uma votação no Gshow está em andamento, é pouco provável que o programa vá encerra-la sem aviso prévio ao público durante o período da manhã ou da tarde e em seguida já eliminar Fred ou Marília. Por isso, apenas no começo do programa desta quinta-feira o apresentador deve encerrar a votação e informar ao público quem será eliminado.

Depois, já deve ser mostrado o retorno do brother ou sister ao confinamento. Esta volta para a casa deve ocorrer antes da prova do líder, porque o vencedor do quarto secreto terá uma vantagem na disputa. Além de voltar com imunidade, ele terá o poder de vetar alguém da briga pelo colar do líder.

Só depois é esperado que a prova seja iniciada. Além do veto de quem retornar do quarto, as atuais líderes Larissa e Bruna Griphao também terão vetos a distribuir antes do fim de seu reinado. Assim que a prova for finalizada, será dividido o novo vip e a nova xepa do BBB 23. A partir de agora não há mais duplas, o jogo é individual.

Fred e Marília competiram contra Key e Gustavo e foram escolhidos para o quarto secreto no 1º paredão do BBB 23:

Programação da Globo hoje, quinta-feira (26)

04:00 Hora Um

06:00 Programação local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Jornal local

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Chocolate com Pimenta

15:30 Sessão Da Tarde – Licença para casar

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – O Rei Do Gado

18:25 Mar do Sertão

19:10 Jornal local

19:40 Vai na Fé

20:30 Jornal Nacional

21:20 Travessia

22:25 Big Brother Brasil 2023

23:55 Lady Night

00:35 Jornal Da Globo