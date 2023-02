Dinâmica da semana no BBB 23 terá paredão surpresa e big fone

A dinâmica da semana no BBB we começa hoje, quinta-feira (23), e os brothers serão surpreendidos nos próximos dias com muita novidade. O programa contará com dois paredões, uma prova do anjo, duas provas do líder, dois big fones e duas eliminações, tudo em poucos dias. Confira o cronograma completo!

Horário do Big Fone hoje no BBB 23

Qual a nova dinâmica da semana no BBB 23?

A semana turbo começará nesta quinta-feira, 23 de fevereiro, com o Big Fone e também uma formação de paredão relâmpago que colocará três participantes em perigo de sair no próximo sábado (25).

23 de fevereiro - 23/02/23

Big Fone + Prova do líder + formação de paredão relâmpago

Às 18h30 desta quinta-feira, o Big Fone irá tocar na casa. Quem atender terá o poder supremo em mãos. Com esta vantagem, durante a formação de berlinda, o brother ou sister, poderá trocar qualquer participante que acabou no paredão, seja ele indicado do líder, da casa ou contra golpeado.

Depois, às 22h25, irá começar o programa diário do reality show. Será primeiro realizada a sexta prova do líder. A briga não contará com Gustavo, Gabriel Santana e Key Alves, que pegaram consequências da disputa pela liderança da semana passada.

Após um participante ser coroado o novo líder, os brothers participarão de uma formação de paredão relâmpago que emparedará três participantes. Veja qual a dinâmica da semana para a formação:

- líder indica

- contragolpe do indicado do líder

- a casa vota

- quem atendeu o big fone usa o poder supremo e decide se quer trocar uma pessoa do paredão

25 de fevereiro - 25/02/23

Eliminação + Big Fone

No sábado, o programa ao vivo terá dois momentos muito importantes. Primeiro, o público irá conferir o resultado do sexto paredão. Depois que alguém entre os emparedados deixar a casa, o Big Fone irá tocar pela segunda vez esta semana.

Quem atender a este novo telefone terá imunidade na formação da sétima berlinda da semana e ainda poderá indicar alguém.

26 de fevereiro - 26/02/23

Prova do líder e anjo + formação de paredão

O domingo será outro dia cheio no programa. A dinâmica da semana mostra que neste dia haverá uma prova especial que definirá ao mesmo tempo o novo líder e o novo anjo da casa. A disputa será realizada pela manhã.

No período da noite, uma nova formação de paredão irá marcar o programa. A dinâmica desta sétima berlinda ainda não foi divulgada em detalhes pelo programa. O que se sabe até agora é que ela contará com prova bate e volta.

28 de fevereiro - 28/02/23

Eliminação

Na terça-feira, a dinâmica da semana traz o resultado do sétimo paredão e mais um participante deixa a casa do BBB 23. Esta nova eliminação marcará o final da semana turbo, desacelerando o reality show.

Quem continua no jogo

No BBB 23 continuam 16 participantes, sendo eles 10 integrantes do time camarote e 6 do pipoca.

Todas as eliminações até agora foram marcadas pela saída de anônimos. O camarote não perdeu ninguém por enquanto, apesar de já ter ido algumas vezes ao paredão.

Os eliminados foram Marília, Gabriel, Tina, Paula e Cristian. Já Bruno Gaga apertou o botão de desistência e deixou o programa por vontade própria.

O BBB 23 está no ar desde o dia 16 de janeiro e começou o jogo com 22 integrantes. Dois deles conquistaram suas vagas na casa com a casa de vidro, que pela primeira vez na história do reality show teve início antes da temporada.

O prêmio desta temporada ultrapassa o R$ 1,5 milhão e é acumulativo. Todas as semanas, os brothers dão palpites sobre quem sai no novo paredão. A cada acerto, o reality show aumenta o prêmio final. Até agora, o valor está em R$ 1.890.000.