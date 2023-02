Quem ganhou a Prova do Líder BBB 23: veja a 5ª disputa em tempo real

5ª disputa da prova do líder do BBB 23 - FOTO: GLOBO

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 23? Acompanhe a disputa

A quinta liderança do Big Brother Brasil começou e quem ganhou a Prova do Líder no BBB 23 será revelado após uma longa disputa de resistência. A dinâmica começou com os 18 participantes na quinta-feira e a duração deve chegar a 24 horas. Os 9 primeiros eliminados receberão uma consequência.

Dinâmica da semana BBB 23

Quem ganhou a Prova do Líder BBB 23

A disputa pela liderança começou por volta das 23 horas de quinta-feira e quem ganhou a Prova do Líder BBB 23 só deve ser revelado na sexta-feira. Tadeu Schimidt adiantou que a disputa durará até, no máximo, o programa ao vivo de hoje.

Para tentar garantir mais uma semana no programa e o cargo de liderança, os participantes precisam mostrar resistência. Vence a prova o participante que ficar mais tempo na competição, resistindo a vontade de dormir e ir ao banheiro.

Os nove primeiros a abandonar a disputa terão que pegar um pergaminho e ler em voz alta. Algumas das consequências são: "Fora da Prova do Líder/ Fora da Prova do Anjo/ Não pode votar no Paredão desta semana/ Você está no Paredão.

Participam da prova todos os brothers.

Quem já saiu da prova de resistência do BBB 23

1 - todos na prova

Dinâmica da semana no BBB 23

A dinâmica do BBB 23 inclui um contragolpe de quem foi eliminado da prova do líder. Veja o que vai acontecer em cada dia da semana até a próxima eliminação do programa:

16 de fevereiro - 16/02/23

Prova do Líder

Consequência para os 9 primeiros que deixarem a disputa, entre elas, alguém vai direito para o paredão. Quem sair da dinâmica, vai ter que pegar um pergaminho e ler em voz alta.

18 de fevereiro, sábado - 18/02/23

Prova do anjo:

Poder coringa: dá direito ao poder do silêncio, que impedirá alguém de votar no próximo paredão.

19 de fevereiro, domingo - 19/02/23

Formação do paredão

- um já estará emparedado pela consequência da prova do líder.

- anjo imuniza

- líder indica

- poder coringa em ação

- casa vota aberto

- contragolpe ao emparedado pela prova - quem se deu mal na prova do líder puxa um.

- prova bate-volta

21 de fevereiro, terça - 20/02/23

Eliminação

Aproveite e siga o DCI no Google News