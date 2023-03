Quem está na frente da repescagem do BBB 23? Votação termina hoje

Larissa, Key Alves, Fred Nicácio, Gabriel Tavares, Cristian, Gustavo, Tina, Marília e Paula estão na briga para ver quem retorna ao jogo que vale mais de R$ 2 milhões. Quem está na frente da repescagem do BBB 23 é a grande curiosidade do público no momento e a votação está cada vez mais próxima de acabar.

Quem volta para o BBB 23?

Key Alves e Larissa são as favoritas até agora na repescagem do BBB 23, de acordo com a enquete do UOL. Na parcial a jogadora de vôlei lidera os mais de 134 mil votos com 23,23% da preferência do público.

Ela é seguida por Larissa, que está com 23,19% e perto de ultrapassá-la. Cristian é o terceiro colocado e também mostra chances de retornar ao jogo, com 22,37%.

Já Fred Nicácio cada vez mais se distancia da vaga. O brother já foi o primeiro colocado, mas foi caindo de posição e agora é o quarto colocado com 19,59%.

1º Key Alves: 23,23%

2º Larissa: 23,19%

3º Cristian: 22,37%

4º Fred Nicácio: 19,59%

5º Tina: 3,99%

6º Gabriel: 3,39%

7º Gustavo: 2,15%

8º Marília: 1,30%

9º Paula: 0,75%

Acompanhe em tempo real a votação do DCI:

VOTE também - Enquete BBB 23: quem NÃO deve voltar da repescagem?

Que horas acaba a votação da repescagem do BBB 23?

A votação oficial da repescagem do BBB 23, no Gshow, ficará aberta até o programa ao vivo desta quinta-feira, marcado para começar às 22h25 e terminar às 23h55. A decisão de quem volta para a casa não deve demorar muito, pois o programa de hoje também precisa definir quem será o novo líder da temporada entre os participantes que permanecem na casa.

Programação:

HOJE, quinta-feira (23/3): 22h25 - 23h55: final da repescagem do BBB 23 + prova do líder

Sexta-feira (24/3): 22h25 - 23h15: leilão do poder coringa + festa

Sábado (25/3): 22h25 - 23h15: prova do anjo + castigo do monstro

Domingo (26/3): 23h10 - 00h40: formação do 11º paredão

Como votar no Gshow BBB

Ainda dá tempo de votar e tentar trazer seus favoritos de volta ao jogo. É necessário ter uma conta gratuita no site do Gshow para ter acesse ilimitado a enquete liberado e conseguir influenciar a decisão da repescagem do BBB 23. Você pode fazer seu cadastro agora mesmo e já começar a votar!

Passo 1: ter a sua conta no Gshow é bastante simples, rápido e fácil. Você precisar entrar no endereço https://gshow.globo.com/ e conferir o menu da lateral esquerda. Lá, você poderá clicar em "faça login ou cadastre-se grátis" e será redirecionado para um formulário;

Passo 2: informe o seu nome completo, data de nascimento, e-mail válido e a senha que usará no site. Você terá que selecionar a caixinha que confirma que leu e aceita os termos de uso e política de privacidade do portal e então confirmar em "cadastrar".

Passo 3: agora você já tem sua conta. Com o e-mail e senha informados em mãos, você fará login e então seguirá para a página do BBB 23. Você pode encontra-la no mesmo menu da lateral esquerda em que começou seu cadastro ou usar o link https://gshow.globo.com/realities/bbb/ e ir direto para lá;

Passo 4: na página do Big Brother Brasil, você irá clicar na enquete oficial do BBB 23. Ela estará logo no começo da página e traz a pergunta "Quem você quer que volte para o BBB 23?" Clique no participante que merece a chance de ganhar a repescagem do BBB 23. Você só pode votar em um participante por vez;

Passo 5: selecione a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e aguarde pela mensagem "Você votou em..." e a imagem e nome do participante que escolheu. Depois é só apertar "votar novamente" se quiser repetir o processo e pronto!