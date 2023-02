Quem está na frente para sair do BBB 23: Amanda, Bruno, Guimê ou Paula?

Quem está na frente para sair do BBB 23? Futuro de Bruno pode ser a eliminação de acordo com parciais - Foto: Reprodução/Globo

Amanda, Bruno, MC Guimê e Paula estão em sua primeira berlinda e competem no quarto paredão da temporada. Quem está na frente para sair do BBB 23 é a grande questão do público, que questiona a chance de cada brother na disputa. Por enquanto, as parciais apontam que a decisão de eliminação será entre Bruno e Paula.

Quem está na frente para sair do BBB 23 no quarto paredão?

Bruno é quem está na frente para sair do BBB 23 nas enquetes do DCI e UOL. O brother está na liderança de ambas as parciais às 10h00 desta segunda (13), seguido por Paula na segunda posição. Já Amanda e MC Guimê aparecem com poucas chances de eliminação.

Na votação do DCI, Bruno tem 58,2% dos mais de 83 mil votos somados até então, o que equivale a mais de 48 mil votos direcionado apenas ao participante. Paula fica em segundo com 29,4% da rejeição. MC Guimê vem tranquilo na terceira posição com apenas 6,4% dos votos e Amanda fica na lanterna com 6%.

Na enquete do UOL, Bruno tem 42,59% dos mais de 46 mil votos contabilizados. Paula não está longe de sua porcentagem, somando 41,91% da rejeição. Enquanto isso, Guimê vem com 8,92% e Amanda está mais tranquila ainda, com apenas 6,59% dos votos para sair.

A parcial do UOL sofreu uma reviravolta ao longo da manhã. No começo desta segunda-feira, na faixa das 07h00, Paula era apontada como a possível eliminada, somando 44,36% enquanto Bruno tinha 39,32%. Com o passar das horas, os brothers trocaram de posição e o alagoano assumiu a liderança.

VOTAÇÃO BBB 23

Gshow - Como eliminar no 4º paredão

Para eliminar Amanda, Paula, Guimê ou Bruno, que vem sendo indicado como quem está na frente para sair do BBB 23 pelas parciais, é preciso votar no Gshow. O site exige que um cadastro seja feito por lá, mas o processo é totalmente gratuito. É bom lembrar que esta é a única enquete oficial que afeta os números do programa. A eliminação será na noite de terça-feira (14).