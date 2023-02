Quem está na frente para ir do BBB 23 no sexto paredão da edição é Gustavo, que lidera votações do BBB 23 no UOL e DCI - Foto: Reprodução/Globo

Quem está na frente para sair no 6º paredão do BBB 23; PARCIAL atualizada

Gustavo, Fred Nicácio e Domitila estão no novo paredão do Big Brother Brasil, formado na semana turbo do programa. Agora a decisão é com o público sobre quem deve permanecer no confinamento e ter mais uma chance de conquistar o prêmio milionário. Quem está na frente para sair do BBB 23? Nas parciais, a votação aponta apenas um nome.

Quem está na frente para sair do BBB 23 no paredão?

Gustavo é quem está na frente para sair na votação do UOL. O brother é o mais votado com folga e ocupa o primeiro lugar da parcial da enquete com 50,25% dos votos.

Domitila está na segunda posição, somando 36,46%. Em último lugar, Fred Nicácio aparece tranquilo com apenas 13,29% dos mais de 91 mil votos computados até a consulta das 08h00 desta sexta-feira (24).

O cenário se repete na enquete do DCI e nesta votação Gustavo também é quem está na frente para sair do BBB 23 no sexto paredão. O brother bateu os 51,3% dos mais de 114 mil votos da parcial.

Nesta votação, Fred é o segundo colocado, com 30% dos votos. Domitila está respirando com alívio na lanterna da votação, com apenas 18,8% da rejeição.

Quando é a eliminação do 6º paredão

Esta semana está com uma agenda diferente por ser a "semana turbo" do BBB 23. Devido a isso, a eliminação do sexto paredão será no sábado, dia 25 de fevereiro. A saída de um dos participantes na berlinda será durante o programa ao vivo.

A formação da atual berlinda foi realizada rapidamente após a disputa da sexta prova do líder, na noite de quinta-feira (23), que teve Sarah Aline como vencedora. A psicóloga indicou Cara de Sapato, que puxou Fred Nicácio em um contragolpe. Depois, a casa votou e Domitila foi a mais citada entre os confinados.

Porém, a formação não parou por aí. MC Guimê, que tinha o poder supremo em mãos por ter atendido o Big Fone, pôde fazer uma troca na berlinda. Ele resolveu tirar Cara de Sapato e colocou no lugar do brother Gustavo, que por enquanto é quem está na frente para sair nas parciais.

Após a eliminação do sexto paredão no sábado, os brothers serão surpreendidos e o Big Fone irá tocar mais uma vez. Quem atender estará imune ao sétimo paredão e ainda poderá indicar alguém para a nova berlinda. Este sétimo paredão será formado no domingo (26) e a próxima eliminação estará marcada para terça-feira (28).

Cronograma dos próximos dias

Sábado, 24/02: resultado do sexto paredão + Big fone

Domingo, 25/02: prova que vai definir novo líder e anjo + formação do 7º paredão

Segunda, 26/02: jogo da discórdia

Terça-feira 27/02: eliminação do 7º paredão

Quem já saiu do BBB 23

Cinco participantes deixaram o programa nos tradicionais paredões do jogo e um brother escolheu tocar o botão de desistência e deixar o reality show por conta própria.

A primeira eliminada da temporada foi Marília. A maquiadora recebeu 52,7% dos votos e perdeu a disputa para Fred Nicácio, que estava com ela no quarto secreto.

Uma semana depois, quem saiu do jogo foi Gabriel Tavares. O rapaz recebeu 53,3% dos votos em um paredão contra Domitila e Cezar. Na semana seguinte, quem deixou a edição foi Tina, que foi alvo de 54,12% dos votos em uma berlinda contra Gabriel Santana e Cezar.

Na quarta semana, Paula foi eliminada em um paredão quadruplo. Ela bateu o recorde de rejeição da temporada e atingiu 72,5% dos votos. A briga era contra Amanda, Bruno e MC Guimê. Poucos dias após este resultado, Bruno desistiu do programa.

No quinto paredão da edição, Cristian foi eliminado com 48,32% dos votos. Ele estava ao lado de Ricardo Alface e Fred Desimpedidos nesta briga.