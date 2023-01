Quem está no paredão BBB 23 e quem votou em quem na 2ª berlinda

O segundo paredão do BBB 23 foi formado neste domingo, 29. Cezar, Gabriel e Domitila são os brothers que podem ser eliminados na próxima terça, 31, e dependem do voto do público para seguirem na competição pelo prêmio milionário. Cristian também estava na berlinda, mas venceu a Prova Bate e Volta.

A formação do segundo paredão do BBB 23 começou com Ricardo, anjo da semana, que imunizou Tina. Outro participante que não podia receber votos era Fred Nicácio, pois estava imune após voltar do Quarto Secreto na última quinta, 26.

A dinâmica seguiu com a indicação do líder Cara de Sapato, que mandou Cezar Black direto para a berlinda sem chances de fazer a Prova Bate e Volta.O enfermeiro teve direito a um contragolpe e puxou Gabriel para a votação popular.

Em seguida, os brothers foram votar no confessionário. Guimê e Domitila foram os mais votados pela casa. Foi então que Cara de Sapato usou o Poder Curinga desta semana e livrou o cantor do paredão. Quem entrou no lugar dele foi Cristian, o terceiro mais votado.

Domitila, Gabriel e Cristian jogaram a Prova Bate e Volta e o Cristian levou a melhor, escapando da berlinda. Os brothers emparedados tiveram 30 segundos no final do programa para convencer o público de que merecem ficar na competição.

Quem votou em quem no paredão no BBB 23?

Desta vez, os dois mais votados da casa foram para o paredão, mas apenas quem recebesse mais votos teria direito a um contragolpe.

Fred votou em Cristian

Key votou em Guimê

Cezar votou em Guimê

Bruno votou em Cris

Sarah votou em Guimê

Guime votou em Domitila

Gabriel votou em Domitila

Amanda votou em Domitila

Fred Nicácio votou em Guimê

Aline votou em Domitila

Ricardo votou em Domitila

Paula votou em Domitila

Domitila votou em Guimê

Cristian votou em Guimê

Biel votou em Guimê

Tina votou em Domitila

Bruna votou em Domitila

Gustavo votou em Guimê

Larissa votou em Cris

Marvvila votou em Guimê

Votação Gshow

A votação para eliminar um dos três emparedados da semana já está aberto no Gshow. O público pode participar da votação do paredão do BBB 23 entre a noite de hoje até terça-feira, 31, dia da eliminação.

Para abrir a página de votação, basta clicar em ‘Paredão BBB 23: vote para eliminar. O sistema pede um cadastro e é necessário preencher alguns dados como nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Quem já tiver participado de outras votações só precisa fazer o login.

Feito isso, é só clicar no nome do brother escolhido e confirmar o voto. O sistema pede uma rápida validação de segurança, basta clicar na caixinha ‘sou humano’. O público pode participar quantas vezes quiser.

A eliminação ocorre durante o programa ao vivo da próxima terça-feira, às 23h15, horário de Brasília.

Veja como participar:

Passo 1: acesse o portal do Gshow no navegador de seu smartphone ou computador (https://gshow.globo.com/);

Passo 2: clique na enquete 'quem você quer eliminar do BBB 23?' localizada na página inicial;

Passo 3: é necessário ter uma conta Globo.com para prosseguir na votação. Faça seu login inserindo o e-mail e senha cadastrados ou registre-se inserindo os dados solicitados pelo sistema;

Passo 4: clique no nome de quem você quer eliminar e faça a validação de segunda em 'sou humano';

Passo 5: confirme o voto. Para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

Quando será a eliminação?

A segunda eliminação do BBB 23 acontece na terça-feira, 29, a partir das 22h25, horário de Brasília. O programa vai ao ar logo após a novela Travessia.

O programa de terça é reservado para exibir alguns VT's dos participantes e fazer uma retrospectiva dos acontecimentos da semana que levaram os três brothers ao paredão. Também são mostrados os melhores momentos dos emparedados no jogo.

Terça-feira também é dia de CAT BBB com Dani Calabresa. A eliminação do segundo brother acontece apenas no final do programa, como de costume.

Depois do fim do ao vivo, o eliminado da semana participa do Bate-papo BBB com Vivian Amorin e Patrícia Ramos, exibido no Globoplay e Gshow. Na sexta-feira, é dia de café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você. A agenda de entrevistas é encerrada na quarta no BBB - A Eliminação, no Multishow, sob o comando de Ana Clara e Bruno de Luca.

A primeira eliminada do BBB 23 foi Marília, com 52,7% dos votos. Ela perdeu a disputa contra Fred Nicácio após ir ao Quarto Secreto.

