Fred é casado com Boca Rosa? Brother beijou Larissa no BBB 23

Vivendo um affair com Larissa dentro do BBB 23, Fred desperta a curiosidade do público sobre sua vida pessoal. O brother já foi casado com a influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa. Conforme relatado pelo próprio jornalista, os dois viveram idas e vindas antes de assumirem o namoro publicamente. Da união nasceu Cris, filho do casal que hoje não está mais junto.

Boca Rosa e Fred não são mais um casal desde abril de 2022, quando anunciaram a separação. Apesar do fim do casamento, os dois aparentemente mantém um boa relação já que a empresária fez uma publicação em seu Instagram declarando torcida para o ex-marido quando ele foi anunciado como participante do BBB 23.

Os dois se conheceram em 2017, durante um evento do YouTube. Bianca e Fred se tornaram muito amigos e viveram algumas idas e vindas ao longo do anos antes de se comprometerem um ao outro de fato. Em entrevista ao canal da youtuber Foquinha, em setembro de 2020, o influenciador digital revelou ter dado um "fora" na empresária quando ela o pediu em namoro há alguns anos. "Ela veio trocar ideia comigo e tal, e aí fui lá na casa dela. A gente ficou, sei lá o que, e aí ela me pediu em namoro, ano passado. Ela falou: ‘Você quer namorar comigo?’. E eu falei ‘Tá doida, mulher?’", contou.

Em 2020, Bianca participou da primeira edição com famosos do Big Brother Brasil - na época, ela namorava o cantor Diogo Melim. O relacionamento terminou após a carioca se aproximar de Gui Napolitano dentro do confinamento, causando grande repercussão nas redes sociais na época.

Foi depois da saída da famosa da casa mais vigiada do Brasil que ela e Fred se reaproximaram. Durante sua passagem pelo BBB 23, o jornalista contou como foi o reencontro dos dois. "A gente só tem o Cris por causa do BBB. A gente estava muito distante quando ela veio para o BBB. Ela estava namorando outro, e eu fiquei apreensivo. Falei 'nem vou assistir', mas não aguentei. A gente já tinha ido e voltado milhares de vezes, mas ela estava namorando outro cara, e o malandro terminou. Foi quando a gente voltou a se falar", relatou.

Boca Rosa e Fred assumiram publicamente a relação em setembro de 2020. Três meses depois, em dezembro daquele ano, os dois anunciaram que esperavam o primeiro filho do casal. Cris, hoje com 1 ano e meio, nascido em julho de 2021.

Quanto tempo Boca Rosa ficou com Fred?

O relacionamento de Boca Rosa e Fred terminou em abril de 2022. Os famosos anunciaram a separação através das redes sociais e afirmaram que não houve traição - eles disseram que estavam em busca de paz e que a decisão partiu de ambas as partes.

Bianca só falou sobre o fim do relacionamento cerca de seis meses depois, durante uma entrevista ao programa Gabi de Frente de Novo com Marília Gabriela. " O que eu posso dizer é que eu fiquei muito confusa depois que eu tive o meu filho. Muito confusa com tudo. Quem é Bianca? Quem é mulher? É pressão do trabalho, da maternidade, é pressão de todos os lados. E aí, eu falei: "preciso respirar, preciso entender quem eu sou", disse.

A carioca revelou que seus planos de vida incluíam um filho, mas não um marido. No entanto, a forte conexão com Fred a fazer repensar e investir em um casamento com o jornalista. “Para mim, esse relacionamento deu certo porque eu sentia que o celular não era tão importante quanto a nossa conexão. Não queria casar, queria ser mãe solo, uma mulher livre. Meu filho foi planejado, eu sempre quis ser mãe”, revelou.

Mesmo após o fim do relacionamento, os internautas continuam relembrando a época em que o casal esteve junto. Fred, inclusive, está sendo chamado de "boco roso" nas redes sociais.

Desde que se separaram, nenhum dos dois assumiu publicamente outro relacionamento. Fred agora vive um affair com Larissa, outra participante do BBB 23, dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Larissa e Fred se beijam no BBB 23

Depois de muito flerte, Larissa e Fred finalmente deram o primeiro beijo no BBB 23 durante a festa da última sexta-feira, 27. Os dois também trocaram carícias e dormiram juntinhos após o fim do evento.

Os internautas já estavam "shippando" o casal desde o início, assim como a própria Bianca Andrade que escreveu comentários após a web gerar burburinhos sobre o possível interesse do jornalista na professora de Educação Física. "Larissa é gata, goxxxtosa, gente boa, dorme de pé preto e ainda usa A MINHA BASE! Que mulher!”, escreveu a mãe de Cris em 21 de janeiro, no Twitter.

VEIO AÍ! Fred e Larissa finalmente se beijaram durante a festa do #BBB23 pic.twitter.com/A0oBvBxnTZ — CHOQUEI (@choquei) January 28, 2023

