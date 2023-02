Eliminação do paredão será no sábado - FOTO: TV Globo

Quem está no paredão do BBB 23 e quem votou em quem na 6ª berlinda

A berlinda extra do BBB 23 foi formado durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 23. Quem está no paredão é Domitila, Fred Nicácio e Gustavo, que caíram na votação popular através da indicação do líder, votação da casa e Poder Supremo. A eliminação acontecerá no próximo sábado.

A formação do paredão pegou os brothers de surpresa durante o programa ao vivo de hoje. Logo após a Prova do Líder, os jogadores se reuniram na sala da casa para dar início a dinâmica.

A líder Sara indicou Cara de Sapato, que puxou Fred Nicácio. Em seguida, a casa votou e Domitila foi a mais votada. Guimê então usou o Poder Supremo do Big Fone, que tocou no final da tarde, e tirou o lutador da berlinda. No lugar, ele colocou Gustavo no paredão.

Os emparedados tiveram 30 segundos para defender a permanência na casa, como de costume. Em seguida, Tadeu Schmidt abriu a votação no Gshow.

ENQUETE BBB 23: quem sai no 6º paredão

Como foi a votação do paredão BBB 23

Gabriel Santana votou em Aline Wirley;

Ricardo votou em Cezar;

Aline Wirley votou em Domitila Barros;

MC Guimê votou em Gustavo;

Cara de Sapato votou em Cezar;

Fred votou em Domitila Barros;

Amanda votou em Domitila Barros;

Cezar votou em MC Guimê;

Fred Nicácio votou em MC Guimê;

Gustavo votou em MC Guimê;

Marvvila votou em Aline Wirley;

Domitila Barros votou em Aline Wirley;

Key Alves votou em MC Guimê;

Larissa votou em Domitila Barros;

Bruna Griphao em Domitila Barros.

Quando é a eliminação do paredão?

A eliminação da berlinda extra acontece no sábado, 25. No mesmo dia, após a saída de mais um brother da casa mais vigiada do Brasil, o Big Fone irá tocar mais uma vez. Quem atender estará imunizado na próxima formação de paredão e terá direito a indicar um participante para a berlinda.

Além da eliminação e do Big Fone, a edição de sábado mostra os melhores momentos da convivência entre os brothers e os principais acontecimentos da festa de sexta-feira. Já que essa semana turbo tem um cronograma diferente, a Prova do Anjo desta vez será realizada no domingo.

Para assistir a eliminação, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Também é possível acompanhar o programa pelo Globoplay, que libera gratuitamente o sinal da emissora mediante cadastro.

Como votar no Gshow?

A votação do sexto paredão do BBB 23 acontece exclusivamente no Gshow. Para votar, é necessário ter uma conta Globo.com - a mesma usada para assistir ao Globoplay.

Passo 1: acesse o site do Gshow pelo navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo para iOS ou Android;

Passo 2: Clique na votação oficial 'quem você quer eliminar do BBB 23?', que estará logo na primeira página do site ou aplicativo;

Passo 3: antes de prosseguir para a enquete, o sistema solicita que você faça login na conta Globo.com. Se você já participou de outras votações, basta inserir o e-mail e senha cadastrados. Se não, é necessário fazer uma conta.

Clique em 'cadastre-se' informe os dados solicitados como nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail e crie uma senha. Também é necessário concordar com os termos de uso e politica de privacidade;

Passo 4: feito isso, você será redirecionado para a enquete. Clique no nome do brother que você deseja ver fora da casa mais vigiada do Brasil e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano';

Passo 5: aguarde o voto ser computado. Para participar mais de uma vez, clique em 'votar novamente'. O público pode participar quantas vezes quiser.

