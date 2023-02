Veja como conferir o Big Terapia depois da exibição no programa quarta-feira do BBB 23 - Foto: Reprodução/Globo

Perdeu o ao vivo? Como assistir o Big Terapia do BBB 23 com Paulo Vieira

Comandado por Paulo Vieira nas noites de quarta-feira, o Big Terapia sempre gera burburinho na web. Seja por momentos engraçados ou polêmicos, o quadro do humorista não tem papas na língua e toca na ferida dos participantes e também torcidas. Mesmo para quem perde as edições noturnas, é possível assistir tudo depois nas plataformas da Rede Globo, o Gshow e a Globoplay.

Como ver o Big Terapia com Paula Vieira do BBB 23?

Assistir o Big Terapia no Globoplay

1 - Há duas maneiras de assistir o Big Terapia pela Globoplay. A maneira mais fácil e rápida é procurar pelo quadro na aba de busca da plataforma streaming. Você poderá escolher de qual semana quer assistir, é só clicar no vídeo e assistir de uma a duas propagandas para que o conteúdo seja liberado. O quadro geralmente tem entre 3 e 5 minutos;

2 - Caso prefira ver o quadro diretamente no programa completo de quarta-feira, a opção ainda será gratuita, no entanto, neste caso será necessário ter um cadastro no site;

3 - Para que consiga fazer esse cadastro, você deve acessar o site (https://globoplay.globo.com/), depois clicar em "entrar" na aba lateral direita e em seguida em "cadastre-se". Você preencherá um formulário com dados pessoais e pronto, já terá sua conta. Se você optar por essa maneira, poderá assistir não apenas ao Big Terapia, mas todos os acontecimentos do programa que foram ao ar na noite de quarta-feira na íntegra.

Gshow

1 - Para assistir o Big Terapia pelo Gshow, a boa notícia é que também é tudo de graça e nem precisa de cadastro;

2 - Para isso, é só acessar o site (https://gshow.globo.com/) ou diretamente a página do BBB 23 (https://gshow.globo.com/realities/bbb/). Você irá até a aba "buscar" no canto superior direito e escreverá o nome do Big Terapia por lá;

3 - Uma lista com todos os quadros de Paulo Vieira irá aparecer. Você só deve escolher qual quer assistir e clicar no vídeo. Será necessário assistir de uma a duas propagandas para que o conteúdo seja liberado e pronto!

O que é o Big Terapia no Big Brother Brasil?

Apesar de ser um queridinho entre os fãs do reality show, o quadro de Paulo Vieira não tem muiti tempo no reality show. O Big Terapia nasceu no BBB 22. Antes disso, os únicos quadros de humor do programa eram o C.A.T BBB e o Brasil tá Vendo.

Badalado, além dos eliminados semanais, o quadro já ganhou participações de peso, como o chefão do reality show, Boninho, e a apresentadora e ex-BBB Ana Clara.

Quem comanda a atração é Paulo Vieira, ator, humorista, apresentador, empresário e diretor natural de Trindade, Goiás, de 30 anos de idade.

Paulo começou com seus shows de stand-up comedy em 2010. Em 2014, ele foi agraciado com o Prêmio Multishow de Humor, o que alavancou sua fama entre o meio.

Sua carreira na televisão começou com destaque na Record TV, quando ele fez parte do Programa do Porchat. A atração teve apenas três temporadas, começou em 2016 e terminou em 2018.

Em 2019, Paulo migrou para a TV Globo, onde conseguiu vaga em vários programas da emissora, como o Zorra, a Escolinha do Professor do Raimundo, entre outros.

Em 2022, começou sua parceira com o Big Brother Brasil, que promete ir longe. Ele também chamou atenção no melhores do ano do Domingão das duas últimas edições, ao soltar a língua e fazer comentários afiados no palco de Luciano Huck.