Quem está saindo do BBB 23: porcentagem da votação em tempo real

Mais um brother vai deixar a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira, 14. Amanda, Bruno, Mc Guimê e Paula são os emparedados da vez, mas dois deles estão com as maiores porcentagens na votação da enquete UOL. O resultado parcial aponta mostra um paredão acirrado.

+ BBB 23 enquete UOL parcial

Como está a votação do BBB 23?

A votação do BBB 23 aponta para a saída de Bruno. Até às 14h40 desta terça, dia da eliminação, o atendente de farmácia liderava a enquete UOL com 47,07% dos votos. No entanto, a votação está um pouco acirrada e a diferença para o segundo lugar é pequena. Paula, que está na segunda posição, tem 41,77% de rejeição do público.

Os dois são os protagonistas do quarto paredão da temporada e ambos dividem a opinião do público. Bruno começou a edição como um dos possíveis favoritos do público por ser um dos poucos "pipoca raiz", ou seja, sem muitos seguidos no Instagram, mas logo perdeu popularidade.

O alagoano irritou o público, e parte da casa, com atitudes após as festas do programa, como desperdiçar comida e subir na mesa. Outro ponto criticado foram as várias tentativas dele em beijar Gabriel Santana, que recusou às investidas.

Já Paula foi escolhida pelo público na casa de vidro ao lado de Gabriel, eliminado na segunda semana, mas também não conseguiu conquistar a audiência. Alguns comportamentos e estratégia de jogo da sister foram bastante criticados nas redes sociais.

Amanda e Mc Guimê são coadjuvantes na disputa e quase não estão sendo votados. O cantor tem 7,08%, enquanto a médica soma 4,05% dos votos.

Quando é a eliminação e como assistir ao vivo?

A eliminação acontece nesta terça-feira, 14, a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após a novela Travessia. A votação é encerrada pelo apresentador Tadeu Schmidt nos minutos finais do programa.

Para assistir, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Também é possível acompanhar o programa pela internet - o Globoplay disponibiliza o sinal ao vivo da emissora mediante cadastro gratuito. Depois de se registrar, basta clicar em 'Agora na TV' quando o programa estiver no ar.

Depois do fim do programa ao vivo, o Globoplay também transmite uma entrevista em tempo real com o eliminado da semana. O brother que deixar a casa mais vigiada do Brasil bate um papo com Vivian Amorim e Patrícia Ramos e relembra seus melhores momentos no jogo e as principais polêmicas. A conversa também é transmitida gratuitamente no Gshow.