Quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 23 hoje (25/3): Alface é o anjo

Dia de mais uma disputa no Big Brother Brasil, e quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 23 hoje? Alface é quem ganhou a prova do anjo. A disputa promete mudar rumos do jogo. A dinâmica ocorreu neste sábado, 23 de março, e dessa vez o anjo não é autoimune.

Alface é quem ganhou a Prova do Anjo no BBB 23 hoje. A líder Sarah não participa da competição, assim como Fred e Larissa, que voltaram da repescagem.

O ganhador terá pode de dar imunidade a um colega de confinamento e também será presenteado com o almoço do anjo no domingo. Na oportunidade, o participante receberá um vídeo da família e poderá saborear seus pratos favoritos.

Ganhador: Alface

Monstro: Bruna e Larissa

Almoço do anjo: Cezar e Domitila

Dinâmica da semana

A dinâmica do BBB 23 para o décimo primeiro paredão começou na quinta-feira dois jogadores eliminados do reality show, que retornaram para a casa.

Sábado (25/03): prova do anjo + escolha do castigo do monstro

Domingo (26/03): formação de paredão triplo + prova bate e volta

1 - Anjo autoimune;

2 - Líder indica;

3 - Vencedor da ação Globoplay veta alguém da casa de votar;

4 - Casa vota;

5 - Poder Curinga: dono do Poder Curinga tem que mandar para o Paredão alguém entre os menos votados da casa, exceto ele.

6 - Caso ninguém compre o poder, caberá ao Líder essa decisão;

7 - Contragolpe: o indicado pelo dono do Poder Curinga puxa alguém para a berlinda;

8 - Prova Bate-Volta.

Segunda (27/03): jogo da discórdia

Terça (28/03): eliminação

Quem é o líder da semana?

A disputa pela liderança começou por volta das 23 horas de quinta-feira e quem ganhou a Prova do Líder BBB 23 foi a Sarah. Para tentar garantir mais uma semana no programa e o cargo de liderança, os participantes precisam de agilidade.

Depois da consagração da liderança, Sarah escolheu seu VIP e Alface, Gabriel e Marvvila estão aproveitando todas as regalias do grupo privilegiado. Enquanto isso, Domitila, Bruna, Amanda, Aline e Cezar na xepa.