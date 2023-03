Dinâmica da semana BBB 23 no 11º paredão com brothers da repescagem

Uma nova dinâmica da semana começa no BBB 23 após a entrada dos dois participantes da repescagem. Eles estão imunes neste novo ciclo, que começa com a prova do líder nesta quinta-feira, 23 de março, passa pelo 11º paredão e termina com a eliminação na terça-feira, 28.

Qual a dinâmica da semana BBB 23?

Dinâmica da semana de quinta, 23 de março

Prova do líder

Dinâmica da semana de sexta-feira, 24 de março

Poder curinga - reverso

Dinâmica da semana de sábado, 25 de março

Prova do Anjo

Dinâmica da semana de domingo, 26 de março

Anjo autoimune;

Líder indica;

Vencedor da ação Globoplay veta alguém da casa de votar;

Casa vota;

Poder Curinga: dono do Poder Curinga tem que mandar para o Paredão alguém entre os menos votados da casa, exceto ele. Caso ninguém compre o poder, caberá ao Líder essa decisão;

Contragolpe: o indicado pelo dono do Poder Curinga puxa alguém para a berlinda;

Prova Bate-Volta.

Quando acaba o BBB 23

O Big Brother Brasil tem duração de três meses, com término previsto para 25 de abril. O reality show começou em 16 de janeiro.

No ano passado, o BBB 22 terminou em 27 de abril coroando Arthur Aguiar, o primeiro Camarote a vencer a competição por R$ 1,5 milhão.

O prêmio do BBB 23 será o maior da história, conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, e já passa dos R$ 2 milhões.

