BBB 23: Quem ganhou a Prova do Líder atualizada e ordem de quem saiu

A liderança do Big Brother Brasil será definida nesta sexta-feira, 31, após um participantes vencer a prova de resistência. A dinâmica começou com 10 participantes na quinta-feira e os fãs podem acompanhar em tempo real no DCI quem ganhou a prova do líder do BBB 23.

Quem ganhou a Prova do Líder BBB 23

A disputa pela liderança começou por volta das 23 horas de quinta-feira e quem ganhou a Prova do Líder BBB 23 só deve ser revelado na sexta-feira. Tadeu Schimidt adiantou que a disputa durará até, no máximo, o programa ao vivo de hoje.

Participam da prova Bruna, Marvvila, Amanda, Aline, Larissa, Domitila, Fred Nicácio, Sarah, Alface e Cezar. O ganhador da disputa poderá vetar alguém da disputa na próxima semana.

Quem já saiu da prova de resistência do BBB 23?

1 - Marvvila é a 1ª participante a deixar

2 - Amanda é a 2ª sister a desistir

Para tentar garantir mais uma semana no programa e o cargo de liderança, os participantes precisam mostrar resistência. Eles precisam manter um botão apertado enquanto caminham em uma esteira. Em alguns momentos, a produção lançara um jato de fumaça para aumentar a dificuldade da disputa.

Vence a prova o participante que ficar mais tempo na competição, resistindo a vontade de dormir e ir ao banheiro.

Dinâmica da semana no BBB 23

A dinâmica do BBB 22 inclui um contragolpe do participante vetado pelo líder. Veja o que vai acontecer em cada dia da semana até a próxima eliminação do programa:

Quinta-feira (30/03): Começo da Prova do Líder de resistência;

Sexta-feira (31/03): Confirmação de quem ganhou a Prova do Líder no BBB 23

Sábado (01/04): Prova do Anjo, poder coringa e festa

Domingo (02/04): Formação de Paredão:

Segunda-feira (03/04): Jogo da Discórdia;

Terça-feira (04/04): Noite de eliminação ao vivo.

Confira a dinâmica da semana completa.