Quem ganhou a Prova do Líder BBB 23: Sarah leva a 11ª disputa

A décima primeira liderança do Big Brother Brasil começou e quem ganhou a Prova do Líder no BBB 23 foi a Sarah pela segunda vez. A dinâmica começou com os 8 participantes na quinta-feira e Domitila foi vetada. O 11º paredão será domingo.

Quem ganhou a Prova do Líder BBB 23

A disputa pela liderança começou por volta das 23 horas de quinta-feira e quem ganhou a Prova do Líder BBB 23 foi a Sarah. Para tentar garantir mais uma semana no programa e o cargo de liderança, os participantes precisam de agilidade.

Antes da prova começar, Bruna Griphao teve direito a um veto e a atriz vetou Domitila Barros da Prova do Líder.

Sarah escolheu Alface, Marvvila e Gabriel para o VIP. Já a xepa é formada por Bruna, Aline, Domitila e Cezar.

Veja o resultado oficial de quem voltou para o BBB 23

Qual a dinâmica da semana BBB 23?

Dinâmica da semana de sexta-feira, 24 de março

Poder curinga - reverso

Dinâmica da semana de sábado, 25 de março

Prova do Anjo

Dinâmica da semana de domingo, 26 de março

Anjo autoimune;

Líder indica;

Vencedor da ação Globoplay veta alguém da casa de votar;

Casa vota;

Poder Curinga: dono do Poder Curinga tem que mandar para o Paredão alguém entre os menos votados da casa, exceto ele. Caso ninguém compre o poder, caberá ao Líder essa decisão;

Contragolpe: o indicado pelo dono do Poder Curinga puxa alguém para a berlinda;

Prova Bate-Volta.