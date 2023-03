Quem voltou para o BBB 23: Fred e Larissa são escolhidos na repescagem

Quem voltou para o BBB 23 foi Larissa (30,86%) e Fred ( 25,12%). Os brothers retornaram para a casa mais vigiada do Brasil durante o programa ao vivo desta quinta-feira, 23, após o anúncio feito por Tadeu Schmidt. Ambos voltam a competir pelo prêmio milionário com demais confinados.

Quem voltou para o BBB 23 na repescagem?

Larissa e Fred foi a dupla Quem voltou para o BBB 23 e ganharam uma nova chance no programa. Os outros sete brothers voltam para casa depois de passarem 48 horas na Casa do Reencontro.

A entrada dos participantes não foi uma surpresa os brothers que seguem confinados. Na última quarta, o programa exibiu no Quarto do Líder e no telão da sala algumas cenas dos eliminados, o que os levou à loucura. Os jogadores logo começaram a levantar a possibilidade de uma repescagem para cobrir as duas vagas deixadas por Mc Guimê e Cara de Sapato.

Os dois escolhidos pela audiência retornam sem imunidade e também não participam da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo, que nesta semana será autoimune.

Ambos também competem pelo prêmio milionário assim como os demais confinados, o que foi bastante criticado pelos internautas nas redes sociais que acharam a dinâmica injusta.

Com a entrada da quem voltou para o BBB, o programa volta a ter 12 participantes. O top 10 deve ser definido nas próximas semanas.

Dinâmica da semana BBB 23

O jogo segue após o anúncio de quem voltou para o BBB, mas nesta semana sem a participação dos dois escolhidos nas repescagens nas provas. No entanto, eles poderão ser votados no domingo.

O novo ciclo começa com a Prova do Líder hoje e uma nova divisão entre VIP e xepa. Na sexta, os brothers curtem mais uma festa no programa.

A Prova do Anjo é realizada no sábado, junto com o Castigo do Monstro. A formação do 11º paredão será realizado no domingo, 26, seguido do Jogo da Discórdia na segunda e de mais uma eliminação na terça.

Quinta-feira (23): volta dos brothers da repescagem + Prova do Líder

Sexta-feira (24): festa

Sábado (25): Prova do Anjo + escolha do Castigo do Monstro

Domingo (26): formação de paredão + Prova Bate-Volta

Segunda-feira (27): Jogo da Discórdia

Terça-feira (28): eliminação

Quarta-feira (29): festa do líder

Quando acaba o BBB 23?

O BBB 23 termina em abril, ainda sem data definida. Os internautas suspeitam de que a repescagem foi feita para que o programa termine no tempo certo mesmo após três baixas no elenco.

O reality show pagará o maior prêmio de sua história neste ano. O valor começou em R$ 1,5 milhão, mas sobe de acordo com o acerto dos palpites dos brothers em noites de paredão. Até agora, eles já acumularam mais de R$ 2 milhões.

O segundo lugar fica com R$ 150 mil, enquanto o terceiro leva R$ 50 mil. Os brothers também saem com os prêmios conquistados ao longo da temporada, como eletrônicos e até carros 0km.