Quem ganhou ganhou o poder coringa BBB 23: Tina dá maior lance

Como o público sabia, o pode coringa da semana daria peso 2 ao ganhador durante a votação do paredão de domingo, o primeiro do BBB 23. E quem levou a melhor hoje, 20, foi a Tina, participante do Pipoca que arrematou a oferta e poderá mudar os rumos do jogo.

Como vai funcionar o poder coringa de Tina?

Novidade desta edição, o poder coringa - também chamado de “card de poder” - dá vantagem a um jogador toda semana. A conquista acontece através de um “leilão” com estalecas durante o Raio-X.

Lá no confessionário, o brother ou sister dirá quantas estalecas estará disposto a pagar pelo poder. Assim como em um leilão, quem der mais levará o privilégio. Ao final dos lances, o resultado é divulgado para todos.

Dessa vez, na primeira experiência, Tina ganhou o poder coringa e seu voto para o paredão terá peso 2.

Não há um limite de apostas. Vale colocar todas as estalecas? E como vai ficar a compra do mercado na casa? Cada competidor deve escolher a melhor estratégia para continuar no reality.

O primeiro paredão será no domingo e a votação começará com a imunidade do colar do anjo a uma dupla. Depois, as líderes Bruna Griphao e Larissa indicaram dois participantes. Depois tem os votos dos confessionário e o contra-golpe do par mais votado.

Programação do BBB 23

Sexta-feira - Poder Curinga: Voto com Peso 2

Sábado - Prova do Anjo

Domingo - Formação de paredão e votação: Qual dupla vai para o quarto secreto?

Terça-feira - Dupla mais votada pelo público seguirá para o Quarto Secreto e nova votação será aberta. Um deles volta para o reality.

Quinta-feira -

Mais votado da dupla será é o 1º eliminado do BBB 23

