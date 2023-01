Quando será a primeira Prova do Anjo do BBB 23?

A Prova do Anjo dá a oportunidade de um brother ser imunizado e se livrar da berlinda do BBB 23. Nesta semana, como o jogo é em duplas, dois deles vão escapar do primeiro paredão da semana. O vencedor da disputa também ganha um almoço especial e mensagens da família.

Que horas é a Prova do Anjo do BBB 23?

A Prova do Anjo é realizada aos sábados, geralmente no horário da tarde. A disputa pelo colar é gravada e vai ao ar na edição à noite para todos os espectadores.

Somente os assinantes de um dos planos pagos do Globoplay conseguem assistir à disputa ao vivo. Essa é a única prova do Big Brother Brasil que é gravada.

A dupla que vencer a Prova do Anjo terá a oportunidade de imunizar outra dupla. Ou seja, os escolhidos não poderão ser votados pelo líder ou pela casa durante a formação de paredão. O vencedor da disputa também ganha um almoço especial no domingo, com direito a dois convidados, e um vídeo especial gravado por sua família.

Vale lembrar que não são todos os brothers que participam da competição - é realizado um sorteio para decidir os participantes. Os que não forem sorteados devem aguardar o fim da prova dentro da casa.

Para acompanhar a disputa em tempo real, os assinantes do Globoplay só precisam acessar a aba 'BBB' e 'Acompanhe a Casa' enquanto a prova estiver rolando. A disputa pelo colar não tem hora certa para começar - é necessário ficar ligado na plataforma de streaming durante o dia.

Veja o cronograma da semana:

Quinta-feira: Prova do Líder e cooler

Sexta-feira: festa com É o Tchan, Monobloco e Saulo

Sábado: Prova do Anjo e dia de compras no mercado

Domingo: formação de paredão

Segunda-feira: Jogo da Discórdia

Terça-feira: eliminação

Quem ganhou a imunidade do BBB 23?

Além do imunizado pelo anjo, outra dupla não poderá ser votada no paredão de domingo. Fred e Ricardo venceram a Prova de Imunidade realizada no primeiro dia do programa e estão livres da berlinda. Os brothers também ganharam R$ 10 mil e 10 anos de assinatura do Globoplay.

Fred, inclusive, conversou com Larissa, Bruno, Amanda e Cara de Sapato sobre para quem ele daria o colar da imunidade caso vencesse a Prova do Anjo. "Acho que a primeira opção na casa é o Cris, mas só que aí, se a gente ganhasse o Anjo ,uma das sugestões seria [ele] por causa da Marvvila. Eu daria, por causa da Marvvila", disse. Nos últimos dias, parte dos brothers declararam voto em Cristian.

Ele continuou dizendo que a dupla com quem ele menos se conectou foi Domitila e Cezar Black, e que preferia ver o enfermeiro saindo do que Marvvila.

Depois da prova do anjo, como será o paredão do BBB 23?

A formação de paredão começa com a imunização do anjo, seguida da indicação do líder e da votação no confessionário. Nesta primeira semana, a berlinda será disputada em duplas.

A dupla de líder irá indicar uma outra dupla para disputar a preferência do público e a casa irá indicar outro par. No entanto, os mais votados pelo público não serão eliminados de fato. Eles irão para o Quarto Secreto, e um deles ganhará a chance de retornar para o jogo enquanto o outro deixará a competição. Quem vai escolher será a audiência em uma nova votação.

Todas as provas e dinâmicas do BBB 23 foram realizadas em dupla na primeira semana do reality, pela primeira vez na história. Os pares foram escolhidos pelo público após o anúncio dos participantes deste ano.

O BBB 23 conta com 22 participantes, sendo doze anônimos e dez famosos. O programa vai ao diariamente na Globo na faixa das 22h30, horário de Brasília.