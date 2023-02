Quem sai do BBB 23 Gshow? Eliminação deve ter maior de rejeição da temporada

Quem sai do BBB 23 neste terceira paredão? Veja o que dizem as parciais - Foto: Reprodução/Instagram/@tinacalamba/@tadeuschmidt

A eliminação que marcará o resultado do terceiro paredão da temporada nesta terça-feira pode assumir o topo da lista de rejeições da edição até agora. As parciais apontam até o momento que quem sai do BBB 23 esta semana é Tina. Para piorar a situação da sister, as porcentagens da angolana nestas votações extraoficiais tem sido altas e distantes dos demais competidores de berlinda.

+ENQUETE BBB 23 atualizada agora: quem sai no 3º paredão? VOTE

Quem sai do BBB 23 esta semana?

Tina é indicada como quem sai do BBB 23 hoje pelas parciais consultadas na faixa das 08h00 desta manhã de terça-feira. A votação da enquete do UOL indica que a angolana deve ter uma alta porcentagem de rejeição. Por enquanto, ela soma 63,38% dos votos, enquanto Cezar Black tem 21,97% e Gabriel Santana 14,64% dos mais de 92 mil votos computados.

Na parcialda enquete do DCI, o resultado é parecido. Dos mais de 60 mil votos contabilizados até então, 57,1% da rejeição é de Tina, que assume a liderança com folga. Depois vem Cezar com 36,6% dos votos e Gabriel fica com apenas 6,3% de rejeição.

Na votação do Na Telinha, a rejeição é ainda maior. A sister tem 67,9% dos votos e se afasta de Cezar, que fica com 26,6% e Gabriel, que tem apenas 5,6% dos votos para sair.

O mesmo acontece na parcial do Notícias da TV. Tina tem 65,55% dos votos por lá e se distancia bastante de Cezar, que soma 23,30% e Gabriel Santana, que tem 11,14%.

Porcentagem de quem já saiu do BBB 23

A maior porcentagem do BBB 23 até agora foi de Gabriel Tavares, que deixou o programa na segunda berlinda. Ele recebeu 53,3% em um paredão triplo contra Domitila, que teve 46,09%, e Cezar Black que somou apenas 0,61%.

A outra eliminada da temporada foi Marília, que recebeu 52,7% dos votos em um paredão duplo contra o médico Fred Nicácio, na primeira eliminação da temporada.

Gabriel (2º paredão): 53,3% Marília (1º paredão): 52,7%

As maiores rejeições da história do Big Brother

As cinco maiores da história do programa marcam duas edições, as três primeiras posições são da temporada de 2021 e as outras duas que completam o pódio são de 2018.

A maior rejeição de todas é Karol Conká, que marcou o programa. A cantora somou 99,17% dos votos em um paredão contra Arthur, que ficou com apenas 0,54%, e Gil do Vigor, que somou menos ainda, 0,29%.

Depois, a segunda maior rejeição é de Nego Di, que teve 98,76% dos votos em um paredão do BBB 21. Ele saiu uma semana antes de Karol Conká em um paredão contra Sarah (0,37%) e Fiuk (0,87%).

Também do BBB 21, Viih Tube conseguiu a terceira maior rejeição do Big Brother Brasil. A jovem teve 96,69% dos votos em um paredão contra Fiuk (2,6%) e Gilberto (0,71%).

Participante do BBB 18, Patrícia tem a quarta maior rejeição do programa, ela somou 94,26% em um paredão que esteve contra Diego (3,30%) e Caruso (2,44%).

A outra participante do Big Brother Brasil 2018 que entra no Top 5 de rejeições é Nayara, que somou 92,69% na quarta eliminação da temporada contra Mahmoud (4,03%) e a ganhadora da edição Gleici (3,28%).

Top 5

Karol Conká (99,17%) - BBB 21

Nego Di (98,76%) - BBB 21

Viih Tube (96,69%) - BBB 21

Patrícia (94,26%) - BBB 18

Nayara (92,69%) - BBB 18

Leia também

Gshow votação BBB 2023: como votar no 3ª paredão