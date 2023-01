Quem saiu do BBB 23: Marília é a 1ª eliminada; veja a porcentagem

Marília quem saiu do BBB 23 no primeiro paredão - Foto: TV GLOBO

Marília foi quem saiu do BBB 23 nesta quinta-feira, 26. A maquiadora foi eliminada ao receber 52,7% dos votos em disputa contra Fred Nicácio, que somou 47,3% e segue na competição. Os dois disputaram a permanência na casa mais vigiada do Brasil após passarem dois dias no Quarto Secreto.

A maquiadora Marília foi a primeira eliminada do BBB 23 em uma disputa com Fred, sua dupla na primeira semana de jogo.

Os dois foram escolhidos pelo público na última terça, 24, para ir ao Quarto Secreto. A dinâmica não funcionou como um paredão falso comum - os dois passaram 48 horas assistindo a trechos do que acontece na casa, mas apenas um deles ganharia a chance de retornar ao jogo.

Assim como os demais participantes do programa, Fred e Marília formaram uma dupla na primeira semana. Divergências logo surgiram entre eles logo nos primeiros dias - o médico culpou a maquiadora pelas plaquinhas recebidas por eles durante o primeiro Jogo da Discórdia.

O profissional de saúde também já demonstrou impaciência com algumas atitudes da sister ao longo do programa. Durante seus 30 segundos para tentar convencer o público de que ele deveria ficar no programa, Fred pediu uma chance de mostrar seu jogo individual.

A dupla caiu na berlinda após receber seis votos durante a formação do paredão - o voto de Tina e Mc Guimê teve peso dois devido ao Poder Coringa. Os brothers até disputaram a Prova Bate e Volta, mas perderam a competição para Paula e Gabriel.

No Quarto Secreto, Fred e Marília receberam fichas para liberarem trechos do que estava sendo falado pelos brothers ao longo dos últimos dias e conseguiram captar informações importantes, inclusive sobre membros do grupo que estavam inseridos.

Essa foi a primeira vez na história do BBB 23 que o paredão foi realizado em duas etapas. A dupla perdeu a disputa para Key Alves e Gustavo, que seguem na competição.

Como assistir a entrevista com o eliminado?

O eliminado da semana participa de uma entrevista ao vivo com Vivian Amorin e Patrícia Ramos no Globoplay e Gshow, logo após o fim do programa ao vivo.

Em um novo cenário, as apresentadoras relembram os principais momentos da participação do brother no jogo, mostram alguns memes feitos pelos internautas e ainda contam com a presença de convidados especiais, além de amigos e familiares do eliminado.

É necessário ter uma conta gratuita Globo.com para assistir ao Bate-papo BBB. Basta clicar em 'cadastre-se' em uma das plataformas de inserir os dados solicitados pelo sistema, além de concordar com os termos de uso e política de privacidade.

Além do bate-papo BBB, o eliminado também participa de um café da manhã com Ana Maria Braga, ao vivo no Mais Você, nesta sexta (27). Na quarta, ele estará presente no programa BBB - A Eliminação, no Multishow, para ser entrevistado por Ana Clara e Bruno de Luca.

Cronograma da semana - quem saiu do BBB 23

Após a primeira eliminação do BBB 23, o menos votado pelo público retorna para a casa mais vigiada do Brasil e ainda ganha imunidade na semana. No programa dessa quinta, também haverá a segunda Prova do Líder da temporada.

Quinta-feira, 26: retorno do brother escolhido pelo público para a casa + Prova do Líder

Sexta-feira, 27: festa com show do Skank

Sábado, 28: Prova do Anjo

Domingo, 29: almoço do anjo + formação de paredão

Segunda-feira, 30: Jogo da Discórdia

Terça-feira, 31: formação de paredão

Qual o prêmio do BBB 23?

O prêmio do BBB 23 será o maior da história do programa. Neste ano, a premiação começa em R$ 1,5 milhão mas aumenta de acordo com o desempenho dos participantes ao longo da competição. Por exemplo, antes do anúncio do resultado do primeiro paredão, Tadeu Schmidt perguntou aos brothers quem eles achavam que ia deixar o reality. A cada palpite certo, R$ 20 mil eram adicionados ao prêmio.

O segundo lugar leva para casa R$ 150 mil e o terceiro, R$ 50 mil. Ainda não se sabe se esses valores serão atualizados em 2023.

Os brothers também acumulam 'mimos' e prêmios em dinheiro ao longo das provas, muitos deles oferecidos pelos patrocinadores do reality show.

Quem continua no BBB 23?

Nesta temporada são 22 participantes que disputam o prêmio milionário. São dez participantes no grupo Camarote e mais doze entre os pipocas são eles:

Pipocas

Paula, 28 anos, biomédica;

Gabriel, 24 anos, administrador e modelo;

Cezar, 34 anos, enfermeiro;

Gustavo, 27 anos, fazendeiro e empresário;

Larissa, 24 anos, professora de educação física;

Ricardo, 30 anos, biomédico.

Sarah Aline, 25 anos, psicóloga;

Marília, 32 anos, maquiadora;

Cristian, 32 anos, empresário;

Bruno, 32 anos, atendente de farmácia;

Tina, 29 anos, analista de marketing e modelo;

Amanda, 31 anos, médica.

Camarote

Aline Wirley, 41 anos, cantora;

Bruna Griphao, 23 anos, atriz;

Fred, 33 anos, influenciador digital;

Domitila Barros, 38 anos, modelo e ativista social;

Antônio "Cara de Sapato" Jr, 32 anos, lutador de MMA;

Fred Nicácio, 35 anos; médico e apresentador;

Key Alves, 23 anos, jogadora de vôlei e influenciadora digital;

Marvvila, 23 anos, cantora;

Gabriel Santana, 23 anos, ator;

Mc Guimê, 30 anos, cantor.

