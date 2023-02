Quem saiu do BBB 23: Gabriel é eliminado; veja a porcentagem

Fim de jogo para Gabriel! Depois de uma passagem polêmica pelo programa, o modelo foi quem saiu do BBB 23 nesta terça-feira, 31, com 53,3% dos votos. O paulista foi derrotado por Domitila Barros, que recebeu 48,09%, e Cezar Black, com apenas 0,61%.

Gabriel é o segundo eliminado do BBB 23. O modelo deixou a casa mais vigiada do Brasil em um paredão acirrado contra Domitila e Cezar Black e se despediu dos demais brothers do programa.

Os participantes já estavam articulando o paredão desde a conquista da liderança por Cara de Sapato. Grande parte da casa, inclusive os membros do Quarto Deserto, sabiam que Gabriel iria cair na berlinda - Ricardo não quis dar o colar da imunidade para o modelo, pois poderia se comprometer com o público. O lutador de MMA também avisou o brother que não usaria o Poder Curinga para livrá-lo do paredão. A própria Paula afirmou que eles deveriam "jogar Gabriel para o Brasil" e deixar o público decidir o futuro do jovem.

Como todos já esperavam, Gabriel caiu na berlinda mas através do contragolpe de Cezar Black. Os votos do quarto Fundo do Mar foram direcionados para Mc Guimê, enquanto o Deserto se dividiu para votar em Domitila e Cristian. Com o cantor vetado do paredão graças ao Poder Curinga, Cristian, Domitila e Gabriel foram os escolhidos pela casa, mas o empresário venceu a Prova Bate e Volta.

As enquetes extraoficiais sobre o paredão mostravam uma votação apertada entre Domitila e Gabriel. Os dois, além de jogarem em grupos opostos, se tornaram desafetos um do outro nos últimos dias.

A ativista citou o relacionamento tóxico vivido entre Gabriel e Bruna no seu discurso de defesa e irritou ambos os brothers, que foram tirar satisfações com ela. O modelo, a atriz e a ativista trocaram mais farpas no jogo da discórdia de segunda-feira, 30.

Quem já foi eliminado do BBB 23?

Essa foi a segunda eliminação do BBB 23. Na semana passada, Marília foi quem saiu do BBB 23 com 52,7% dos votos em uma disputa contra Fred Nicácio, que recebeu 47,3%. Os dois passaram 48 horas no Quarto Secreto após serem escolhidos na primeira etapa do paredão contra Key Alves e Gustavo.

Após a eliminação desta terça, haverá a festa do líder Cara de Sapato para fechar o ciclo. Na quinta, será realizada uma nova Prova do Líder. A semana segue com mais uma festa, Prova do Anjo, formação de paredão e jogo da discórdia.

Quarta-feira, 1º de fevereiro

Festa do líder Cara de Sapato

Quinta-feira, 2 de fevereiro

Terceira Prova do Líder da temporada

Sexta-feira, 3 de fevereiro

Festa

Sábado, 4 de fevereiro

Prova do Anjo

Domingo, 5 de fevereiro

Formação de Paredão e Prova Bate e Volta

Segunda-feira, 7 de fevereiro

Jogo da Discórdia

Terça-feira, 8 de fevereiro

Eliminação

Agenda do eliminado

O eliminado desta semana participa de algumas entrevistas no próximo dia para falar sobre seus principais momentos na competição.

Após o fim do programa ao vivo, ele vai direto para os estúdios do Bate-Papo BBB conversar com Vivian Amarim e Patrícia Ramos. O papo é transmitido gratuitamente pelo Gshow e Globoplay.

Amanhã, o eliminado participa de um café da manhã com Ana Maria Braga, a partir das 10h35, horário de Brasília. À noite, ele estará no programa BBB - A Eliminação, do Multishow, com Ana Clara e Bruno de Luca.

