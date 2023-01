Quem foi o primeiro eliminado do BBB 23?

O primeiro eliminado do BBB 23 deixou o programa na última quinta-feira, 26, após uma disputa inédita no reality show. Dividida em duas etapas, a berlinda foi protagonizada por Marília e Fred Nicácio enquanto os dois estavam no Quarto Secreto. Apenas um deles ganhou a chance de voltar para a casa mais vigiada do Brasil.

Marília foi a primeira eliminada do BBB 23

Marília Miranda foi a primeira sister que saiu do BBB 23. A maquiadora fazia parte do grupo Pipoca, formado por anônimos, e levou a pior em uma disputa acirrada contra Fred Nicácio. Ela deixou a casa com 52,7% dos votos, enquanto o médico recebeu 47,3%.

O primeiro paredão do BBB 23 foi disputado em duas etapas. Na primeira, o público teve que escolher entre as duplas Gustavo/Key Alves e Fred Nicácio/Marília para ir ao Quarto Secreto. O médico e a maquiadora foram os mais votados, com 69,26%.

Marília e Fred passaram 48 horas no Quarto Secreto, onde receberam fichas para liberarem o áudio da casa. Eles assistiram a alguns trechos do que aconteceu entre os brothers e conversas sobre o jogo, enquanto o público se encarregou de mandar de volta para o confinamento apenas um deles.

O resultado foi anunciado durante o programa ao vivo de 26 de janeiro. Fred Nicácio retornou para o reality show, surpreendendo os brothers. Já Marília disse adeus ao sonho de se tornar milionária.

Marília tem 32 anos e é natural de Natal, no Rio Grande do Norte, mas atualmente mora em Osasco (SP). A ex-BBB trabalha como maquiadora e influenciadora digital - ela entrou na casa com mais de 800 mil seguidores. Hoje, ela soma 1,2 milhão de pessoas que a acompanham.

Durante sua passagem pela casa, Marília formou dupla com Fred Nicácio mas os dois tiveram bastante divergências. Muitas vezes o médico culpou a maquiadora pela falta de sintonia com os demais participantes e por serem alvos no jogo da discórdia. Ele também demonstrou impaciência com a colega algumas vezes.

A sister também virou meme ao ouvir de Nicácio que ela tem "sangue de Maria Bonita" quando os dois caíram no primeiro paredão da temporada.

Relembre a eliminação de Marília no BBB 23:

Quando será a segunda eliminação do BBB 23?

A segunda eliminação do BBB 23 ocorre na terça-feira, 31 de janeiro. Gabriel, Domitila e Cezar Black estão no paredão da semana.

O enfermeiro caiu na berlinda após ser indicado pelo líder Cara de Sapato que justificou sua escolha dizendo que ele e o brother haviam se afastado. Black, por sua vez, teve direito a um contragolpe e puxou Gabriel para a berlinda.

Já Domitila foi uma das mais votadas da casa, junto com MC Guimê. O cantor escapou da votação popular através do Poder Coringa usado por Cara de Sapato, e Cristian entrou no paredão em seu lugar. No entanto, o empresário levou a melhor na Prova Bate e Volta.

Assim como o primeiro paredão da temporada, as parciais das enquetes extraoficiais apontam uma disputa acirrada entre Domitila e Gabriel, que se desentenderam nos últimos dias. A Miss Alemanha também virou desafeto de Bruna Griphao.

Quem são os primeiros eliminados de cada Big Brother Brasil?

Relembre quem saiu primeiro do BBB nos últimos anos:

BBB 22: Luciano Estavam foi o primeiro eliminado ao receber 49,3% dos votos contra Natália e Naiara Azevedo.

BBB 21: Kerline Cardoso levou 83,9% dos votos contra Rodolffo e Sarah.

BBB 20: Lucas Chumbo deixou o programa com 75,5% dos votos em um paredão contra Bianca Andrade.

BBB 19: Vinícius Póvoa saiu com 3,7% dos votos em uma dinâmica diferenciada.

BBB 18: Mara Telles foi eliminada com 55,4% em uma disputa com Ana Paula.

BBB 17: Gabriela Flor deixou a casa com 59% dos votos contra Marcos.

BBB 16: Harumi Ishihara saiu do programa com 65% dos votos em um paredão contra Daniel.

BBB 15: Francieli Medeiros deixou a disputa com 58% dos votos.