Quem saiu do BBB 23: Gustavo é eliminado; veja a porcentagem

Gustavo foi quem saiu do BBB 23 neste sábado, 25. O brother levou 71,78% dos votos em uma disputa contra Fred Nicácio (24,37%) e Domitila (3,85) no sexto paredão da temporada. O caubói caiu na berlinda extra através do Poder Supremo.

Gustavo foi eliminado no paredão extra da semana turbo do BBB 23. O caubói fazia parte do grupo Pipoca e enfrentou sua segunda berlinda na temporada.

O fazendeiro de 27 anos se juntou a Key Alves desde o início do programa, com quem viveu um romance além de formar um dupla no jogo. No começo, ambos jogavam em grupo junto aos demais membros do Fundo do Mar, mas logo o time rachou devido a tretas internas.

O caubói, como ficou conhecido, teve um bom desempenho nas provas. Foi líder duas vezes e fez uma indicação certeira ao paredão - em uma delas, conseguiu escapar da berlinda após atender o telefone.

No entanto, no sexto paredão da temporada, caiu na votação popular através de Mc Guimê, que usou o Poder Supremo para tirar Catra de Sapato do paredão e colocou Gustavo. O cantor é um dos rivais do namorado de Key no jogo.

Do lado de fora da casa, muitos internautas julgavam o fazendeiro como 'planta', ou seja, pouco se movimentava no jogo. No entanto, ele também ganhou aceitação por parte do público justamente por formar um dos casais da temporada.

Quem já foi eliminado do BBB 23?

Seis brothers já disseram adeus ao prêmio milionário na atual temporada do programa. Houve também uma desistência, de Bruno Gaga, na quarta semana.

1º paredão: Marília foi quem saiu do BBB 23 no primeiro paredão com 52,70% dos votos. A maquiadora passou dois dias no quarto secreto ao lado de Fred Nicácio, mas levou a pior na segunda etapa da berlinda e voltou para casa, enquanto o médico seguiu no jogo.

2º paredão: Gabriel, outro membro do grupo Pipoca, foi eliminado com 53,3% dos votos. O modelo foi derrotado em um paredão contra Cezar e Domitila.

3º paredão: Tina foi a terceira eliminada do BBB 23. A analista de marketing digital deixou a casa com 54,12% dos votos em uma berlinda contra Cezar Black e Gabriel Santana.

4º paredão: Paula foi quem saiu do BBB 23 com 72,4% dos votos, a maior rejeição da temporada. A biomédica saiu em um paredão quádruplo contra Amanda, Mc Guimê e Bruno.

5º paredão: Cristian foi o quinto eliminado do BBB 23 com 48,32% dos votos. O gaúcho perdeu a disputa para Ricardo e Fred.

Desistência: Bruno apertou o botão na quarta semana de jogo e saiu do reality por conta própria. Ele alegou estar com saudades da família.

