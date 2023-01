Quem será o primeiro eliminado do BBB 23? Enquete UOL mostra reviravolta

O resultado do primeiro paredão do BBB 23 segue indefinido. Na manhã desta terça-feira, 25, a enquete do UOL sofreu uma reviravolta e passou a mostrar Fred Nicácio como o possível eliminado. O resultado oficial será anunciado por Tadeu Schmidt amanhã.

Como está a votação do BBB 23?

A enquete UOL está desfavorável para Fred Nicácio. Às 11h15 desta quarta-feira, véspera da eliminação, o médico aparecia na liderança com 50,52% dos votos. A pesquisa sofreu uma reviravolta nas últimas horas, pois mostrava Marília como a possível primeira eliminada.

A porcentagem da maquiadora caiu para 49,48% dos votos e aponta uma votação bastante acirrada entre ela e o médico. Agora, a loira tem chances de permanecer na casa mais vigiada do Brasil.

A reviravolta também aconteceu na enquete do DCI. O médico está na frente com 65,5% dos votos, enquanto a influenciadora digital caiu para o segundo lugar ao somar 34,5%.

Vale lembrar que ambas as enquetes são utilizadas apenas como pesquisa da opinião do público e não tem qualquer influência sobre o resultado oficial da votação.

Ambos foram escolhidos pelo público para ir ao Quarto Secreto com 69,26% dos votos contra Key Alves e Gustavo. O paredão desta semana foi realizado em duas etapas: na primeira, o público escolheu uma dupla para "eliminar", mas apenas um deles deixará a casa mais vigiada do Brasil de fato.

Após a chegada dos brothers no cômodo, uma nova votação foi aberta para que a audiência elimine de fato um deles, enquanto o outro retorna para a casa.

UOL às 11h15

Fred Nicácio: 50,52%

Marília: 49,48%

DCI às 11h15

Fred Nicácio: 65,5%

Marília: 34,5%

Como assistir a volta do falso eliminado ao reality?

O brother que não for eliminado pela audiência retorna ao programa amanhã, em horário a ser divulgado pela produção.

O público poderá acompanhar a volta de um dos integrantes da dupla através do Globoplay e do programa ao vivo que vai ao ar na Globo após a novela Travessia.

O Globoplay transmite o BBB 23 durante 24 horas por dia através das câmeras exclusivas disponibilizadas aos assinantes. É necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming para ter acesso ao conteúdo, clicando em 'assine já'. Depois, opte por um dos pacotes disponíveis - os preços mensais começam em R$ 24,90 por mês. Após a conclusão do pagamento, já é possível começar a acompanhar os brothers.

Os não-assinantes poderão assistir os melhores momentos da volta do participante na edição que vai ao ar a partir das 22h25, horário de Brasília, na Globo.

Como foi formado o primeiro paredão do BBB 23?

O primeiro paredão do BBB 23 foi formado no último domingo, 22. A dinâmica começou com a escolha dos anjos Aline Wirley e Bruno, que imunizaram Amanda e Cara de Sapato. A dupla Fred e Ricardo também não podia receber votos pois venceram a primeira Prova de Imunidade do programa.

As líderes Larissa e Bruna Griphao indicaram Key Alves e Gustavo, usando como justificativa a conversa ouvida por elas com o poder da central do líder. A indicação acirrou ainda mais a rivalidade entre a jogadora de vôlei e a atriz.

Na votação da casa, Fred Nicácio e Marília levaram seis votos e ficaram com a segunda vaga na berlinda - o voto de Tina e Guimê teve peso dois. O médico e a maquiadora tiveram direito a um contragolpe e puxaram Gabriel e Paula para, mas a dupla venceu a Prova Bate e Volta.

A primeira etapa do paredão aconteceu na terça-feira, com Fred e Marília levando 69,24% dos votos do público. Os dois agora estão no Quarto Secreto e o mais votado entre eles deixa o programa definitivamente na quinta.

