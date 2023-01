BBB 23: veja como assistir o quarto secreto ao vivo com Fred e Marília

Muito aguardado pelo público, o quarto secreto do BBB 23 finalmente ganha início nesta terça-feira (24). Fred e Marília são a dupla escolhida para ir parar na dinâmica e os dois ficarão no cômodo até quinta-feira (26), dia em que alguém será eliminado e o outro retorna ao confinamento. Veja como você pode assistir ao vivo e não perder nada!

Como assistir o quarto secreto do BBB 23 online

Para assistir online o quarto secreto do BBB 23, a alternativa é a Globoplay. A plataforma streaming da Rede Globo exibe 11 câmeras exclusivas 24 horas que podem ser acompanhadas pelo celular, computador ou Smart TV.

Em todos os casos, é necessário ser assinante do serviço: os valores começam em R$ 19,90 para planos anuais e R$ 24,90 em planos mensais.

Computador

Para conferir o conteúdo pelo seu computador, acesse https://globoplay.globo.com/, clique em "entrar" na aba superior direita e depois em "cadastre-se";

Informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento, país, estado e país. Selecione a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e depois aperte "cadastrar";

Agora você deve ir na página de planos do serviço, conhecido como Vitrine Globoplay (https://vitrine.globo.com/assine/globoplay). Selecione o plano que deseja pagar e aperte "assine já". Você será redirecionado para a página de pagamento;

Depois, para assistir o quarto secreto ou as outras câmeras do BBB 23, é só clicar na aba BBB da plataforma ou busca pelo programa na barra de pesquisar e clicar nas câmeras.

Celular

Quem prefere o celular precisa instalar o aplicativo da Globoplay. Busque pelo conteúdo na sua loja de aplicativos;

Em seguida, quando abrir o aplicativo, clique em "cadastre-se". Você será redirecionado para uma página em que informará dados pessoais como nome completo, e-mail, senha, data de nascimento, etc;

Após feito o cadastro, siga para a página de planos e assine um;

Depois, é só clicar nas câmeras do programa.

Smart TV

Quem tem Smart TV em casa pode já ter o aplicativo instalado ou terá que pesquisar pelo aplicativo no menu do aparelho que instala e atualiza aplicativos. Confira qual o modelo de seu aparelho e confira se esta opção está disponível;

Depois, clique para abri-lo e você terá que fazer login ou criar uma conta. O processo será o mesmo que os citados, informando dados pessoais, em seguida selecionando um plano e em seguida acessando as câmeras do BBB 23 para conferir o quarto secreto;

A dica é que você faça sua inscrição pelo computador ou celular e já entre no aplicativo da televisão quando estiver com o login e senha em mãos, pois como tudo é feito com o controle remoto, o processo pelo aparelho é mais demorado.

Ao vivo pela TV a cabo

Quem tem TV por assinatura tem canais especiais para a exibição do BBB, por lá são transmitidas as câmeras do reality show 24 horas, inclusive as do quarto secreto. O valor vai variar para cada empresa. É importante conferir o que está disponível na sua região e quais são as condições. Esses canais não podem ser comprados se você não tem nenhum pacote de TV a cabo.

O benefício de acompanhar pela sua televisão fica disponível a partir do momento que assina o pacote. É necessário conferir com a empresa que você contratou as regras para ocasionais cancelamentos.

Números dos canais que exibem o BBB 23: